Over en uit: de laatste BMW Z4 is gebouwd

Het was te verwachten, maar het is nu toch echt de realiteit. BMW is definitief gestopt met het bouwen van de BMW Z4. Daarmee is het voor het eerst sinds 1994 dat er geen Z-model in de vorm van een kleine roadster wordt gebouwd. Dat zou wel eens definitief kunnen zijn.

Tegen BMWBlog bevestigt BMW het nieuws dat ze gestopt zijn met het bouwen van de BMW Z4 (G29). Dat moet niet helemaal uit de lucht komen vallen: eind vorig jaar kondigde het Beierse merk al aan dat ze met de Final Edition het einde inluiden. Toen werd al voorspeld dat de assemblagelijn van de Z4 bij Magna-Steyr in Graz nog operatief zou zijn tot maart dit jaar. Het werd mei.

BMW Z4 ten einde

Het klimaat voor een kleine BMW-roadster wordt steeds lastiger. De G29 uit 2019 verkocht het allerbeste in zijn debuutjaar en de aantallen liepen steeds verder terug in de jaren die volgden. Afgelopen jaar wist BMW slechts tweederde van het aantal Z4's van 2019 te verschuiven. Helaas is BMW hard tegenover de nichemodellen die niet genoeg impact maken: die moeten ruimte maken.

Dat betekent ook wat je denkt dat het betekent wat betreft een opvolger voor de BMW Z4. Die staat niet op de planning. Er is nog maar één cabrio te krijgen bij BMW, de 4 Serie Cabrio. Ook die leeft echter op geleende tijd, want het is nog niet duidelijk of er bij een 'Neue Klasse' 4 Serie ruimte is voor een coupé en cabrio. BMW sluit de komst van een nieuwe compacte cabrio, of dat nou een 4 of Z4 is, niet uit. Maar concrete plannen zijn er absoluut nog niet.

30-jarige carrière

Na de ietwat niche Z1 in 1989 startte BMW de 'Z-serie' als continu aangeboden kleine roadster vanaf 1995. De Z3 (E36/7) was een goede toevoeging aan het gamma en die zorgde voor de eerste BMW Z4 (E85) in 2002. Die beide modellen waren tweezits softtop-roadsters met een coupébroer ernaast. De derde BMW Z4 (E89) was er maar in één variant, een cabrio met stalen klapdak. De vierde en huidige/laatste generatie was weer een softtop zonder coupé-optie. Tenminste, van BMW dan. De Duitsers ontwikkelden het model samen met Toyota die de B58-motor en het chassis van de G29 gebruiken in de GR Supra, die er dan weer enkel als coupé en niet als cabrio is.

Toyota heeft aangekondigd dat er na het einde van de Supra, wat ook binnenkort gaat gebeuren, een opvolger komt. Daar moet je de spirit van de BMW Z4 dan maar in gaan zoeken, want bij BMW komt er helemaal niks. Het ga je goed, Z4!