Snelweg blokkeren? Kabinet komt met harde nieuwe aanpak

Wanneer een televisieprogramma wat boze automobilisten nodig had, konden de cameramannen en interviewer naar twee plekken: het tankstation of de file achter een snelwegblokkade. Dat laatste moet vanaf nu verleden tijd zijn.

Het kabinet, de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie hebben een gezamenlijke en keiharde lijn getrokken: de snelweg is geen terrein voor demonstraties. Uit de nieuwe afspraken blijkt dat de veiligheid van verkeersdeelnemers en de doorstroming weer voorop komen te staan. Het blokkeren van een A12 of A1 is niet alleen een ramp voor de persoonlijke agenda's en de economie, het leidt op de weg simpelweg tot levensgevaarlijke situaties.

Harde straffen voor demonstranten

Of je nou een boze boer of fanatieke XR’er bent, wie voortaan een snelweg of spoorlijn blokkeert of het verkeer daar ernstig in gevaar brengt, krijgt te maken met strafvervolging door het Openbaar Ministerie. Burgemeesters dragen ook hun steentje bij. Zij sturen betogers voortaan direct door naar locaties waar het verkeer er geen last van heeft. Weigeren ze dat? Dan grijpt de politie in.

Het kabinet benadrukt dat demonstreren een grondrecht blijft, maar dat het recht op veilige verplaatsing voor de automobilist niet langer ondergeschikt is aan de geldingsdrang van actiegroepen. En zo hoort het te zijn.

Eindelijk weer gewoon doorrijden?

Het moet natuurlijk nog blijken hoe strikt de handhaving in de praktijk uitpakt zodra de eerste actiegroep het uitprobeert. Daarbij is er ruimte voor uitzonderingen: “Het lokale gezag kan op deze lijn een uitzondering maken want zij besluiten uiteindelijk over het toestaan of faciliteren van dergelijke demonstraties. Daar kan het beste worden beoordeeld wat er nodig is om een demonstratie veilig te laten verlopen.’’

Maar de boodschap vanuit Den Haag en de gemeenten is overduidelijk: “voorkom gevaarlijke situaties door langzame verplaatsingen en blokkeer geen snelwegen. Dat brengt anderen in gevaar en accepteren wij niet. Dat zeggen wij tegen iedereen die wil demonstreren, van boeren tot klimaatactivisten. Demonstreer op een andere, veilige plek.’’

Reactie van de demonstranten: HAHA

De demonstranten van Extinction Rebellion laten er hun geplande acties niet door aanpassen. "We zitten in een klimaat- en ecologische noodtoestand; het is meer dan nodig dat de regering en grote bedrijven gaan doen wat nodig is", zegt XR.

Ook de actiegroep voor de boeren, Farmers Defence Force, is niet van plan om zich aan te passen. “Het Europese Hof heeft in een andere zaak al bepaald dat een eventueel verbod van demonstratie per geval afgewogen moet worden en dat een verbod van een demonstratie niet bij voorbaat mag worden bepaald”, laat FDF optekenen. Kortom, de demonstranten lachen om de stoere taal uit Den Haag. Ik ben benieuwd wie zijn gelijk gaat krijgen. Op 19 september kunnen we erachter komen. Dan willen Extinction Rebellion en Utrecht for Palestine de A12 blokkeren.

Via NOS

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