Overheid dreigt groene brandstof eigenhandig uit de markt te prijzen

De belangrijkste Nederlandse mobiliteitsorganisaties – waaronder BOVAG, NOVE, NVDB, RAI Vereniging, TLN en Vemobin – trekken in een protestbrief gezamenlijk aan de noodrem.

Aanleiding is het plan van de overheid in de Miljoenennota om de accijnsteruggaafregeling voor bio- en hernieuwbare brandstoffen te schrappen. Volgens de brancheorganisaties is deze ingreep funest voor de verduurzaming van het wegvervoer en straft het kabinet automobilisten en transporteurs straks met een hogere belastingdruk als zij bewust voor een schonere brandstof kiezen.

Waarom biobrandstof minder accijns moet kosten

Het probleem ligt in het grote verschil tussen fossiele en hernieuwbare brandstoffen. Een liter biobrandstof bevat minder energie dan een liter conventionele diesel of benzine. Het gevolg is dat een auto of vrachtwagen op een liter biobrandstof simpelweg minder kilometers aflegt.

Omdat de Nederlandse brandstofaccijns op basis van liters wordt geheven (en niet op energie-inhoud), betaalt de consument of transporteur per gereden kilometer substantieel méér accijns voor een groene brandstof. De huidige teruggaafregeling herstelt die scheefgroei: leveranciers kunnen het verschil onder voorwaarden terugvragen, waardoor hernieuwbare brandstoffen scherper geprijsd aan de pomp aangeboden kunnen worden. Iedereen blij, zou je zeggen.

Nu wil de overheid die teruggaafregeling dus intrekken. "Zonder de teruggaafregeling betaalt de automobilist per gereden kilometer steeds meer accijns voor een product met een gunstig klimaateffect. Dat kan niet de bedoeling zijn," zo valt te lezen in het manifest.

Het HVO100-probleem

Een mooi voorbeeld van hoe deze ingreep de verduurzaming tegenwerkt is HVO100. Dit is een volledig fossielvrije dieselvervanger waar vrachtwagens per direct tot wel 90 procent minder CO2 kunnen uitstoten. De markt voor deze hernieuwbare brandstof is echter kwetsbaar. HVO100 kent nu al een prijsverschil van 10 tot 30 cent per liter ten opzichte van reguliere fossiele diesel. Zonder de teruggaafregeling wordt dat gat nog veel groter. Voor transportbedrijven en wagenparkbeheerders verdwijnt de bereidheid om extra te betalen voor verduurzaming zonder financiële prikkel. Het dreigt de nekslag te worden voor een markt die toch al moeite had om op stoom te komen.

'Haaks op eigen overheidsdoelen en EU-richtlijnen'

De makers van het pamflet begrijpen niets van deze maatregel. In zijn eigen beleid stelt de overheid namelijk dat 'het aanmoedigen van groene keuzes' een van de topprioriteiten is. "Dat is precies wat deze teruggaafregeling beoogt," benadrukken de organisaties.

Bovendien roeit Nederland hiermee in tegen de Europese plannen. Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een herziening van de energiebelastingrichtlijn (de ETD). Het uitgangspunt daarvan is om accijns straks niet langer per liter, maar op basis van energie-inhoud te heffen. Nederland heeft zich in officiële BNC-fiches al vóór dit Europese voorstel uitgesproken. De huidige teruggaafregeling loopt simpelweg vooruit op die nieuwe, eerlijkere heffingsgrondslag. Het is dus heel raar om die nu af te schaffen.

De oplossing

Hoe moet het dan wel? Allereerst is de oproep: handhaaf de teruggaafregeling in het Belastingplan 2027 zolang de nationale accijns nog per liter wordt berekend. Pas wanneer de herziene accijnsheffing op basis van energie-inhoud officieel van kracht wordt, kan de regeling wat hen betreft passend worden geschrapt.

Ook voor de financiering dragen de partijen een concrete oplossing aan. Het kabinet wil het geschrapte budget van de teruggaafregeling nu voor de helft inzetten om de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties bij bepaalde transacties te verlagen, terwijl de andere helft naar de algemene middelen vloeit. De mobiliteitskoepels stellen voor om dat benodigde geld te zoeken binnen het beleidsdomein Wonen zelf, in plaats van de verduurzaming van het Nederlandse wegverkeer de rekening te laten betalen. Mee eens?

Foto: Saab 9-3 Turbo op E85 Bio Ethanol van mrdj

Bron: BOVAG