Rij je wel eens over een N-weg in Friesland? Geniet dan even extra van wat verkeersborden. De provincie daar is begonnen met het omwisselen van de borden voor tweetalige borden, met de Nederlandse en Friese taal. En dat kost een flinke smak geld.

Vandaag is het startschot gegeven voor de vervangingsoperatie. Het eerste bord is geplaatst bij De Westereen langs de N365, ook bekend als de Centrale As. Bestuurslid Eke Folkert was erbij aanwezig en vertelde trots dat de Friese taal naast de wegen in de provincie hoort. Mooie gedachte, maar of het op dit moment handig is…

De kosten voor de Friese verkeersborden

Er worden nu 33 UIT-borden langs de N359, N356 en N381 aangepast naar UIT/ÚT-borden. Daarbij kiest de provincie er niet voor om een simpele sticker op het bestaande aluminium te plakken. De huidige borden worden in hun geheel vervangen door splinternieuwe exemplaren. Daar houdt het niet op. De komende maanden worden ook andere tekstborden langs de Friese provinciale wegen tweetalig gemaakt, een operatie die naar verwachting in het voorjaar van 2027 wordt afgerond. Het kost volgens het Reformatorisch Dagblad maar liefst 420.000 euro! Alsjeblieft, dankjewel.

Dat een provincie trots is op haar eigen taal en cultuur is natuurlijk prima. Ik zou het ook leuk vinden als ze op de A67 onder ieder UIT-bord ‘Houdoe!’ zouden toevoegen. Maar leuk is in deze tijd niet genoeg reden om bijna een half miljoen euro te verbrassen. Wat zouden al die transportbedrijven wel niet denken die niet over de bruggen kunnen rijden omdat er geen geld is voor het onderhoud? Of de benzinerijders die nog steeds bijna 85 cent per liter benzine betalen aan belastingen, naast de btw op de auto, MRB, BPM en ga zo maar door. Nogmaals, als het op een duurzame, simpele en goedkopere manier had gekund (stickers?) was het prima geweest, maar zo vergaat het lachen ons snel.