Overijssel laat laadpaal even dimmen tijdens piekuren

Je komt thuis, plugt braaf je elektrische auto in en verwacht de volgende ochtend een volle accu. Als het aan Overijssel ligt is dat straks helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Laden wordt daar namelijk een stuk lastiger tijdens de spits.

Laadpaal op rantsoen

Volgens De Stentor gaan deze winter alle circa 1900 openbare laadpalen in Overijssel even op een soort energiedieet. Tijdens de piekuren tussen 16:00 en 21:00 wordt het laadvermogen een beetje teruggeschroefd.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Afgelopen winter werd er al getest met 161 laadpalen in onder meer Zwolle, Deventer en Kampen. Dat experiment viel blijkbaar goed in de smaak, want nu wordt het meteen groots uitgerold.

Het stroomnet zegt: ho even kalm

De reden kan je wel raden: het stroomnet zit gewoon bomvol. We koken elektrisch, verwarmen elektrisch en laden massaal auto’s op. Gooi daar nog een flinke portie zonnepanelen bij die stroom terugduwen het net op, en je hebt een file waar zelfs de A1 boeken over kan schrijven.

Met het ‘netbewust laden’ probeert de provincie die drukte dus een beetje te spreiden. Met andere woorden: jouw auto laadt langzamer, zodat de buurman ook nog een beetje stroom krijgt. Eerlijk delen.

Haast? Dat kost je

Voor wie denkt: “ik heb geen tijd voor dit gezeik”, is er natuurlijk een simpele uitweg. Via een QR-code kun je het langzame laden uitschakelen. Klinkt goed, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan en het werkt alleen als er überhaupt extra stroom beschikbaar is.

Gelukkig is er weinig reden tot paniek. De meeste EV’s staan ’s nachts toch uren aan de paal, dus uiteindelijk komt die accu echt wel vol. Alleen niet meer met dezelfde snelheid als je gewend was.

Dit is nog maar het begin

Andere provincies volgen een vergelijkbare koers. In Gelderland en Flevoland wordt gekeken naar dynamisch laden, waarbij het vermogen continu wordt aangepast aan de drukte op het net.

En nee, dit probleem gaat echt niet zomaar verdwijnen. Netuitbreidingen duren jaren, en worden ook nog eens vertraagd door stikstofregels. Ondertussen groeit de vraag naar stroom vrolijk door.