De échte opvolger van TopGear verschijnt binnenkort op tv

Al sinds de BBC het contract met Jeremy Clarkson niet verlengde bestaat er een TopGear-vormig gat op de televisie. Al kon Jeremy Clarkson de overstap maken naar Amazon, samen met Richard Hammond en James May als presentatoren en ook een grote selectie schrijvers en producenten van TopGear. The Grand Tour heeft bijna tien jaar geprobeerd om het format nog even levend te houden, maar inmiddels is het klaar met het legendarische trio. Een nieuw trio staat te popelen om het format over te nemen. Wordt dit een nieuwe legendarische serie, of gaat het erg lijken op hoe BBC het TopGear-vormige gat (niet briljant) heeft opgevuld?

The Grand Tour zou stoppen met de drie bekende heren, maar Amazon ziet nog brood in het format van een autoprogramma met drie presentatoren. Alleen het gat opvullen wat Clarkson, Hammond en May achterlaten: dat is niet makkelijk. Eerder werd al bekend dat een nieuw trio dit gaat proberen. Het betreft het reeds bestaande duo James Engelsman en Thomas Holland, die je kan kennen van het YouTube-kanaal Throttle House. Daar wordt Francis Bourgeois aan toegevoegd, die bekend staat om zijn bijzondere fanatisme rondom treinen.

De jongens van Throttle House kun je wel toevertrouwen om er iets leuks van te maken, maar wordt Bourgeois niet een wat vreemd vijfde wiel? Zoals gezegd wordt de welbekende TopGear-heren opvolgen een hele opgave en er lijkt altijd een soort scepticisme te bestaan, helemaal als je er iemand bij zet die niks met auto's lijkt te hebben. Bourgeois heeft echter vaker aangegeven dat hij net zo fanatiek autofanaat is als treinfanaat, wat oplevert dat hij ook een indrukwekkende collectie auto's heeft met onder meer een Honda Jazz met Civic Type R-motor en een SL (R129) waar binnenkort een flink opgepepte OM606-diesel ingelegd wordt. Zowel Jeremy Clarkson als schrijver Richard Porter (Sniff Petrol) hebben aangegeven dat de drie heren er echt wel wat moois van kunnen maken.

The Grand Tour heeft een releasedatum

Het werd ook al bekend dat er hard gewerkt wordt aan The Grand Tour en dat gaat binnenkort zijn vruchten afwerpen. Amazon maakt bekend wanneer we mogen genieten van het nieuwe trio. Noteer maar in je agenda: 4 september 2026. Een poster met het nieuwe drietal met het bijschrift "Same Show. New Knobs" geeft in ieder geval de indruk dat lekker simpele onderbroekenlol nog steeds bestaat.

Goed, er zullen vast legio mensen zijn die de nieuwe The Grand Tour direct niks vinden vanwege het ontbreken van het welbekende trio, maar wat ons betreft verdient het nieuwe trio een kans. Op 4 september gaan we erachter komen. Je kan The Grand Tour streamen op Amazon's streamingdienst Prime Video, wat inbegrepen zit bij het Prime-abonnement dat Amazon aanbiedt.

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