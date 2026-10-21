Parkeer binnen, anders kan het je duur komen te staan

Heb je een garage, maar staat die vol met fietsen, oude verhuisdozen en spullen die je eigenlijk al jaren geleden had moeten weggooien? Dan is dit misschien een goed moment om eens op te ruimen. Er komt namelijk behoorlijk slecht weer aan en je auto zou daar zomaar het slachtoffer van kunnen worden.

Nederland krijgt komend weekend mogelijk te maken met de eerste echte herfststorm van het seizoen. Die heeft zelfs al een naam gekregen. Austen. Vooral vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag kan het flink tekeergaan.

Windstoten tot 105 kilometer per uur

Volgens Weeronline zijn aan de kust windstoten van 80 tot 105 kilometer per uur mogelijk. Ook landinwaarts kan het met windstoten tot 75 kilometer per uur behoorlijk spoken. Of het daadwerkelijk tot een officiële storm komt, is nog onzeker. Dat hangt af van de precieze koers van het lagedrukgebied. Maar dat het vrijdag en zaterdag hard gaat waaien en regenen, lijkt inmiddels wel duidelijk.

En daar worden auto's niet vrolijk van. Afbrekende takken, omvallende bomen en rondvliegende tuinmeubelen kunnen voor flinke schade zorgen. Vooral auto's die onder grote bomen staan, lopen risico.

Heb je dus de mogelijkheid om je auto binnen te zetten, dan is dat geen gek idee. En anders kun je hem beter op een open plek parkeren, uit de buurt van bomen en losse voorwerpen.

En zondag begint het opnieuw

Wie denkt dat het zaterdag allemaal achter de rug is, heeft pech. Er komt meteen een tweede lagedrukgebied achteraan, waardoor ook zondag veel wind en regen worden verwacht. Sterker nog, volgens Weer.nl blijft het waarschijnlijk tot halverwege volgende week onstuimig.

Misschien toch maar even die garage opruimen. Als je auto je lief is natuurlijk.

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