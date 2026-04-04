Parkeerschade repareren kost nu al snel duizenden euro’s: waarom?

Volgens onderzoekers kent meer dan de helft van de automobilisten niet alle functies van hun auto, zeker bij moderne auto’s. Je betaalt dus voor snufjes waarvan je niet eens weet dat ze in jouw auto bestaan. Die gadgets kunnen wel stuk gaan met een gepeperde rekening tot gevolg. Een deel van deze onderdelen moet al vervangen worden bij de kleinste schades.

De Duitse ADAC is wat dieper in dit onderwerp gedoken. De collega’s van de ANWB brengen de hoge kosten in beeld van veel voorkomende schadegevallen bij moderne auto’s.

Sensoren in de bumper

Auto’s met parkeerpiepers zijn fijn, totdat je de bumper moet vervangen. Waar de bumper bij oude auto’s een stuk kunstof is, is het moderne auto’s een huis vol sensoren en radars voor de hulpsystemen. Als zo’n onderdeel door een lichte botsing wordt geraakt of zelfs maar verschuift, moet het opnieuw worden gekalibreerd.

De ADAC concludeert dat juist deze sensoren en camera’s de grootste kostenpost zijn bij alledaagse schades. Schade aan de voorbumper wegwerken kan hierdoor al snel 3.000 tot 7.800 euro kosten! Wanneer je de achterbumper laat aanpakken, ben je volgens de ADAC 2.100 tot 5.000 euro kwijt. De prijzen zijn uiteraard afhankelijk van het merk en model.

Ingewikkelde koplampen

Automerken zijn hedendaags ook veel bezig met het spannender maken van de koplampen. Duizenden kleine ledjes kunnen verschillende figuurtjes tonen. Super leuk natuurlijk, maar ook hier zit een keerzijde aan. De units zijn modulair waardoor je één kapot ledje niet los kunt vervangen. Nee, je hebt dan een compleet nieuwe koplamp nodig. Volgens de ADAC kunnen alleen de materiaalkosten in het geval van een frontschade al oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Niet zomaar een voorruit wisselen

Als je de reclame gelooft, is een sterretje in je voorruit zo weggewerkt en kan het goed zijn dat je verzekering betaalt. Maar als je niet gedekt wordt, ben je nog niet jarig. Tegenwoordig zitten er vaak camera’s achter de voorruit voor de wat rijhulpsystemen. Bij een nieuwe voorruit moet dit hele camerasysteem opnieuw worden afgesteld. Daardoor komt een ruitvervanging en opnieuw kalibreren van de camera al gauw uit op 950 tot 2.500 euro aan kosten.

Niet alleen de onderdelen

Je hebt al de duurdere kosten voor de nieuwe materialen met allerlei snufjes, maar dat is niet het enige dat reparaties duurder maakt. Monteurs zijn er niet in overvloed waardoor ze hogere lonen opeisen. Daarnaast moeten deze monteurs geschoold worden om ook EV’s te kunnen behandelen. Bij die behandeling zijn nieuwe apparaten nodig. Al dit geld moet van de betalende klant komen.

Als het nog niet genoeg is, kijkt ook de verzekering mee. Door de stijgende schadelasten gaan ook de premies omhoog. Nog iets om rekening mee te houden: diefstal. Dure radars, koplampen en wielen kunnen prima op het boodschappenlijstje van een crimineel komen te staan. Kortom, waarom zouden we nog nieuwe auto’s kopen?