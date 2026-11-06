Parkeren blijft gratis, want de stroom is op

A-typisch nieuws over parkeerkosten. Want de trend is al jaren omhoog. Parkeergelden zijn de melkkoe van menig gemeente en zelfs gemeentes in de provincie Friesland willen mee in die trend.

Zo ook de gemeente Noardeast-Fryslân waar het mooie plaatsje Dokkum onder valt. De gemeente wil graag vier parkeerplaatsen aan de rand van de Friese stad betaald parkeren maken. Nu kunnen alle bezoekers daar gratis en voor niets parkeren en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De 600 parkeervakken zijn ingecalculeerd voor 580 duizend euro aan parkeergeld opbrengsten voor 2026. Er is alleen een klein probleempje, de parkeerautomaten doen het nog steeds niet.

De stroom is op

De planning om vanaf 1 januari 2026 betaald parkeren in te voeren bleek te ambitieus. De technische inrichting was problematisch, de benodigde aansluitingen waren nog niet gerealiseerd en het participatietraject doorlopen kost ook tijd, wat dat dan ook mag betekenen. De deadline werd verschoven naar 1 oktober 2026, maar inmiddels zitten we in november en je mag nog steeds gratis parkeren op de vier parkeerterreinen aan de rand van Dokkum.

Probleem is namelijk dat de stroom op is. Je kunt wel parkeerautomaten neerzetten, maar als er op het stroomnet geen plek is, dan kun je dus fluiten naar je inkomsten als gemeente. Flinke strop dus. Netbeheerder Liander heeft geen plaats op het stroomnet en de gemeente moet gewoon achteraan aansluiten in de rij.

Sinds de zomer is er bijna in heel ons land een wachtlijst voor wie een stroomaansluiting wil. En dus kun je vooralsnog gewoon gratis parkeren in Dokkum. We zijn benieuwd of er dan wel laadpalen voor elektrische auto's zijn op de parkeerplaatsen...

Headerfoto is niet de betreffende parkeerautomaat, maar een afbeelding gemaakt met behulp van AI.