Parkeren op het vliegveld was nog nooit zo duur

Met de auto naar het vliegveld is inmiddels onbetaalbaar van tanken tot parkeren.

Vliegen is alleen nog maar voor de rijkelui onder ons. De trein was al schofterig duur en buiten de randstad geen optie als je vliegtuig om zeven uur in de ochtend vertrekt. Wil je dan maar met de auto, dan ben je dubbel de sjaak. Want je tank volgooien kost al een kwart van je vakantiebudget, maar parkeren is goed voor de volgende grote hap uit je vakantiegeld.

Parkeren op vliegveld nog nooit zo duur

Het is natuurlijk nog even afwachten of je vlucht sowieso gaat met alle kerosine ellende, maar je neemt natuurlijk het zekere voor het onzekere en boekt alvast een parkeerplaats op het vliegveld. Want vooraf boeken is het voordeligste toch? Ja vast, maar dat betekent niet dat het goedkoop is. In tegendeel. Het was nog nooit zo duur, zo blijkt uit onderzoek van vliegveldinfo.nl.

De website deed onderzoek op vijf Nederlandse, vier Belgische en zes Duitse vliegvelden. Het onderzoek vergeleek de online tarieven voor de goedkoopste beschikbare offciële parkeermogelijkheid voor de komende mei- en zomervakantie. Een weekje parkeren op een officiële parkeerplaats van het vliegveld kost nu gemiddeld 98 euro. Een stijging van 12 procent ten opzichte van 2025. Dat is fors te noemen.

Schiphol duurste van allemaal

Het zal niemand verbazen dat de duurste van allemaal ons eigen Schiphol Airport is. Dat kekke nieuwe logo moet natuurlijk ook wel worden terugverdiend. Een weekje parkeren op onze nationale luchthaven mag maar liefst 138,50 euro kosten. Op de tweede plaats staat Düsseldorf Airport met 134,25 euro en op nummer drie Brussels Airport (Zaventem) met het luttele bedrag van 117 euro voor een weekje stilstaan.

Geinig weetje is wel dat de nummer twee Düsseldorf met dit bedrag het enige vliegveld is uit het onderzoek waar de prijs ten opzichte van vorig jaar licht gedaald is. Alle andere vliegvelden zijn in prijs gestegen.

Het goedkoopste vliegveld is...

Tromgeroffel... Groninger Airport Eelde... Eerlijkheid gebied te zeggen dat wij helemaal niet wisten dat je daar internationaal kon vliegen, maar een blik op de website van het vliegveld leert ons dat je vandaag op het vliegtuig kan stappen naar Gran Canaria en morgen gaat er een vlucht naar Antalya. Als je net daarheen moet en in het noorden woont kan dat toch maar handig zijn. Parkeren kun je dan in ieder geval voor 55 euro voor een hele week. In verhouding geen geld.

Nou kunnen we hier natuurlijk de hele tabel met tarieven van al die vliegvelden overnemen, maar dat is best veel werk en dat hebben de onderzoekers ook al gedaan, dus verwijzen we graag naar hen.

