Even snel de stad in en de auto zo’n drie uur op straat laten staan. We gaan dit virtueel doen met uiteenlopende resultaten. Want het prijskaartje verschilt nogal per gemeente. In Amsterdam kan zo’n bezoek je in het duurste gebied €24,15 aan parkeergeld kosten. In Valkenswaard ben je voor dezelfde drie uur slechts €1,80 kwijt.

De parkeertarieven van Nederlandse gemeenten zijn door de website AutoZoWeg in kaart gebracht op basis van gegevens uit het Nationaal Parkeer Register. Van de 112 gemeenten met een actueel straattarief in het register rekent de helft in het duurste gebied minder dan €2,53 per uur. Maar in de grote steden gaat de meter een stuk harder. Let wel, de tarieven gelden voor de duurste parkeergebieden; elders binnen dezelfde gemeente kan parkeren goedkoper zijn.

Drie uur in de stad

Amsterdam is met €8,05 per uur de duurste gemeente in de vergelijking. Voor drie uur parkeren komt dat neer op €24,15. Utrecht volgt op de voet. Daar kost drie uur tegen het hoogste straattarief €24,03. Het verschil tussen beide steden is dus klein, maar met een paar cent kom je er niet meer vanaf.

Rotterdam staat inmiddels op plek drie. Sinds 1 november kost een uur in het centrum daar €7,20, oftewel €21,60 voor drie uur. Ook de ring rond het centrum werd duurder, van €3,20 naar €5 per uur. In andere betaalde gebieden ging het tarief van €2,24 naar €3. Den Haag zit met €7,15 per uur net onder Rotterdam, goed voor €21,45 bij een parkeerbeurt van drie uur.

Nu is parkeren op straat altijd ‘dom’. Want je krijgt, zeker in de grote steden, te maken met pittige tarieven. Een klein beetje onderzoek doen en je komt vaak een goedkopere parkeergarage tegen. Als je echt niet met de auto in het centrum hoeft te zijn is een P+R het slimste, daarmee kun je serieus geld besparen.

Het hoeft niet altijd duur te zijn

Aan de andere kant van het spectrum staat Valkenswaard. Met zestig cent per uur ben je na drie uur €1,80 kwijt. Dat is minder dan een tiende van het Amsterdamse bedrag. Volgens de analyse vragen 33 gemeenten in hun duurste gebied minder dan €2 per uur. Daartegenover staan 25 gemeenten waar het hoogste straattarief minstens €4 bedraagt.

Den Haag heeft bovendien een aanpak als gemeente die een nietsvermoedende parkeerder hard kan raken. In 22 straten in het Oude Centrum en Scheveningen geldt een oplopend bedrag om lang parkeren te ontmoedigen. Het eerste uur kost €25 en wie langer dan anderhalf uur blijft staan, betaalt €50. Een parkeerbeurt van drie uur valt daar dus in een heel andere categorie dan het reguliere uurtarief van €7,15.

Gemeenteraden stellen in november en december de tarieven voor 2027 vast. Je weet in elk geval één ding zeker. Goedkoper gaat het nooit worden, duurder wel.