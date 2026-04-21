Pas op: zoveel geïmporteerde occasions hebben een teruggedraaide tellerstand

Het is een interessante overweging voor tweedehandskopers: een duurdere origineel Nederlandse auto kopen met een complete historie of een goedkopere occasion met een buitenlands verleden kopen met een lekker lage kilometerstand met wat minder informatie over diens verleden. Ga je voor de laatste optie? Wees dan op je hoede voor tellerfraude!

Ook in 2025 was de teruggedraaide teller een probleem bij occasions in Nederland. Van de 300.000 tweedehands auto’s die vorig jaar naar Nederland geïmporteerd werden, was er bij maar liefst 60.000 stuks gefraudeerd met de tellerstand. Precies 20 procent of 1 op de vijf geïmporteerde tweedehandsauto’s.

Financiële schade

Zo’n teruggedraaide teller geeft niet alleen een vertekend beeld van de auto: het kost de koper ook geld. De auto wordt natuurlijk minder waard van een hogere kilometerstand. Daarmee zou er vorig jaar voor 120 miljoen euro schade zijn aangericht aan occasions alleen al vanwege de neppe tellerstanden.

Het probleem groeit wanneer je auto kapot gaat: “Afhankelijk van de gekozen verzekering en dekking krijg je de dagwaarde of aanschafwaarde vergoed wanneer je auto total loss wordt verklaard. Als blijkt dat er met de kilometerstand is geknoeid dan is de daadwerkelijke waarde van je auto eigenlijk lager. Stel je dacht dat die 10.000 euro was, maar dat kan dan zomaar dalen naar 5.000 euro”, zegt verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer.

Tips tegen tellerfraude

Als occasionkoper kun je een aantal handelingen uitvoeren om de kans op een neptellerstand kleiner te maken. Als eerst moet je natuurlijk achterhalen of je auto origineel Nederlands is of niet. Dit kan gemakkelijk door het kenteken na te trekken bij de RDW of via Kentekencheck.nl .

Komt de auto die je voor ogen hebt niet uit Nederland? Vraag dan de complete onderhoudshistorie op bij de verkoper of trek het Carfax-rapport van het internet. Controleer de documenten van de dealer op echtheid. Het komt weleens voor dat stempels worden vervalst. Valt je iets geks op aan het document of is de laatste beurt jaren geleden? Zet de occasion dan uit je hoofd en zoek verder.

Ook loont het om voorgaande dealers te contacteren en navraag te doen naar het onderhoud en de kilometerstand bij die beurten. Als je het risico helemaal wilt dichttimmeren kun je bij Marktplaats.nl ook een aankoopkeuring laten doen. Het belangrijkste advies blijft wel: gebruik je gezonde verstand. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het vaak. Zeker bij geïmporteerde auto’s.

