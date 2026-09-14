Pas op: 125.000+ auto’s in Nederland zijn rijdende bommen!

Ruim een jaar geleden kwam naar buiten dat auto-airbags van de fabrikant Takata levensgevaarlijk zijn . De luchtkussens zouden plotseling kunnen afgaan en metalen delen door het interieur afvuren. Nu blijkt dat steeds veel Nederlandse auto’s rondrijden met de gevaarlijke airbags.

De autoverkooptussenpersoon Autozoweg.nl dook in de RDW-data naar de auto’s wiens levensgevaarlijke airbags nog niet vervangen zijn. Wat blijkt: op 8 september 2026 zijn er nog 126.892 auto’s die nog langs de monteur moeten. Bij 77.996 auto's is de actie al meer dan twee jaar bekend. En dat terwijl de reparatie compleet gratis is.

Merk met de meeste openstaande Takata-acties

Vooral berijders van één bepaald automerk stellen de airbagwisseltruc uit, namelijk BMW-rijders. Van de ruim 125.000 hebben er 63.487 een BMW-badge. Hierna volgen Volkswagen (21.641), Mercedes (15.662), Toyota (7.806) en Audi (5.273). Ook vreemd: voor 1.720 Citroën C3's en DS3's geldt sinds 19 juni 2025 nu nog steeds een rijverbod van de fabrikant. Die auto’s staan dus al meer dan een jaar stil.

Toch was de actie voor 33.000 Citroëns en DS’en niet de grootste actie. Die titel gaat ook naar BMW. Het Beierse merk riep 33.114 auto’s terug, specifieker de 1- en 3 Serie uit de bouwjaren van 2006 tot en met 2013. In dit geval kon door luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen na enkele jaren een defect ontstaan aan de gasgenerator van de bestuurdersairbag. Bij een botsing kan een te hoge druk ontstaan. Als de airbag dan ontploft kunnen de rondvliegende metalen delen ernstige verwondingen veroorzaken en in het extreemste geval tot de dood leiden.

Hoe weet ik of mijn auto wordt teruggeroepen?

Kennelijk zijn er heel veel Nederlanders die de gratis reparatie aan zich voorbij laten schieten tot grote ergernis van de RDW . Er zijn twee simpele manieren om erachter te komen of er een gratis reparatie klaar staat voor jouw auto. De eerste is contact opnemen met een merkdealer van het merk van jouw auto.

Je kunt het ook checken via de kentekengegevens van je auto via de website van de RDW . Vul er je kenteken in, scroll naar beneden naar het kopje ‘Terugroepacties’ en bekijk of er een actie openstaat. Ik heb toevallig zo’n proces meegekregen bij de Volvo XC40 van mijn ouders. In dit geval werd er een afspraak ingepland en konden we de auto een dag later weer ophalen.