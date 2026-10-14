Levensgevaarlijke airbags zitten ook in 200.000+ Mercedes-bussen!

Het beruchte Takata-airbagspook steekt opnieuw de kop op. Ditmaal zijn meer dan 200.000 werkbussen wereldwijd de klos.

Mercedes meldt dit keer een Takata-terugroepactie via de RDW. Het model: de Mercedes Sprinter in al zijn vormen. Ook eigenaren van een door Hymer, Bürstner of ander bedrijf omgebouwde-Sprinter-camper krijgen een uitnodiging voor een zo spoedig mogelijke fix. Ook de airbags van de Sprinter kunnen scheurtjes in de behuizing hebben. In dit geval zit het probleem alleen bij de luchtzak die de bestuurder moet opvangen bij een harde botsing.

Of om helemaal officieel te zijn: bij de getroffen bussen kan na verloop van tijd onder specifieke klimatologische omstandigheden – zoals schommelingen in temperatuur en een hoge luchtvochtigheid – een chemische verandering optreden in het drijfgas van de gasgenerator. Als de bus betrokken raakt bij een ongeval en de airbag geactiveerd wordt, kan die chemische verandering ertoe leiden dat de interne druk in de gasgenerator veel te hoog oploopt. De behuizing kan daardoor barsten of scheuren.

Het gevolg is volgens de RDW levensgevaarlijk: de airbag biedt geen bescherming meer, en metalen delen van de gasgenerator kunnen als scherpe brokstukken door de cabine vliegen, met ernstig of zelfs dodelijk letsel voor de inzittenden tot gevolg.

Ook Nederlandse Sprinters geraakt!

Uit openbare RDW-data – overzichtelijk in kaart gebracht door Kenteken.TV – blijkt dat de impact op de Nederlandse wegen aanzienlijk is. Mercedes-Benz Nederland dacht ruim 4.600 Sprinters terug te moeten roepen, maar het blijken er vooralsnog daadwerkelijk meer dan 5.700 te zijn. Wereldwijd gaat het om 212.691 Sprinters.

Wat te doen?

De oplossing is simpel maar noodzakelijk: ga naar een erkende Mercedes-merkdealer. Die vervangt de bestuurdersairbag door een nieuw, veilig exemplaar. Deze reparatie is voor de eigenaar volledig kosteloos en duurt gemiddeld ongeveer een uur.

Eigenaren van een betrokken Sprinter ontvangen automatisch een officiële brief van Mercedes-Benz waarin wordt gevraagd een werkplaatsafspraak in te plannen zodra de vervangende onderdelen op locatie beschikbaar zijn. De brieven worden pas vanaf 26 oktober verstuurd. Wil je niet op de post wachten? Eigenaren kunnen terecht op de terugroepactiepagina van Mercedes-Benz .

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