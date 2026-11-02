Bestverkochte SUV heeft een groot veiligheidsprobleem (ook in Nederland!)

Gisteren meldde ik hier nog dat de Toyota RAV4 de trotse eer heeft om de populairste SUV ter wereld te zijn in 2025. Nu heb ik wat slechter nieuws over dit model: Toyota heeft wereldwijd een grote terugroepactie op touw gezet voor de nieuwste lichting.

Wat is er aan de hand?

Volgens het Nederlandse bulletin kan "de software van het plug-in hybride systeem mogelijk niet goed opstarten". Het gevolg? Waarschuwingslampjes, het wegvallen van aandrijfkracht of een auto die plotseling in een noodloop schiet. Volgens de officiële gegevens van het RDW-terugroepregister betreft de actie in Nederland maar iets meer dan 600 auto’s van het modeljaar 2026, de grondig aangepaste generatie dus. 4

Importeur Louwman & Parqui meldde de actie recent formeel aan bij de RDW, die de situatie vanwege het veiligheidsrisico direct heeft bestempeld als ‘Ernstig’. Waar de Nederlandse importeur het in het RDW-register houdt bij een nogal vage ambtelijke omschrijving, is de werkelijkheid een stuk minder onschuldig. In de VS en Australië wordt de RAV4 om dezelfde reden teruggeroepen. De rapporten daar zijn een stuk uitgebreider.

Stilvallen op de snelweg!

Waar de Nederlandse importeur het in het RDW-register houdt bij een nogal vage ambtelijke omschrijving, is de werkelijkheid een stuk minder onschuldig. In de VS en Australië wordt de RAV4 om dezelfde reden teruggeroepen. De rapporten daar zijn een stuk uitgebreider. Toyota ontdekte de fout nadat er vanuit Japan technische veldrapporten binnenkwamen over stilvallende auto's.

Het probleem zit hem in de software van de Motor Generator ECU, de stuurmodule die de elektromotor aanstoot. Tijdens de opstartprocedure voert deze module een opstartproces uit voor de elektrische aandrijving. Door een communicatiefout rondom het opstarten wordt de procedure niet correct afgerond. Wanneer de bestuurder vervolgens met hogere snelheden op de snelweg rijdt, kan de stuurmodule de elektromotor niet meer goed aansturen. Het resultaat kan vrij schokkend zijn. De hybrideaandrijving kan zichzelf op de snelweg abrupt uitschakelen. De auto valt dan direct terug in vermogen of slaat compleet af waardoor jij als bestuurder machteloos bent qua power.

Geen stille update, maar een veiligheidsactie

Omdat het plotseling wegvallen van vermogen op de snelweg een verhoogde kans op zware ongevallen met zich meebrengt, mag Toyota de fout niet zomaar stilletjes herstellen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt. Wereldwijd gaat het om tienduizenden exemplaren (alleen al in de VS betreft het circa 31.000 auto's). In Nederland worden alle getroffen autobezitters per brief geïnformeerd. Je kunt de brief ook voor zijn door je RAV4 op te zoeken bij de terugroepacties van Toyota . Het herstel duurt bij de dealer gelukkig niet lang, maar voorkomt wel dat je op de linkerrijstrook van de A12 ineens zonder vermogen komt te zitten.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover