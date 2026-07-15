Deze populaire BMW's kunnen spontaan in de fik vliegen

Er is nog nooit iemand geweest die zit te wachten tot zijn auto spontaan besluit een barbecue voor de buurt te organiseren. Toch is dat wel precies waar BMW nu voor waarschuwt. De Duitse autobouwer roept namelijk bijna 30.000 plug-in hybrides terug en geven eigenaren een opvallend advies: parkeer de auto voorlopig buiten, en als het even kan, niet pal naast je huis.

Water zorgt voor problemen

Het gaat hier om de BMW 330e, 530e en 740Le xDrive uit modeljaren 2016 tot en met 2020. Volgens BMW kan er een beetje water binnendringen in het relais van de startmotor. Daardoor kan corrosie ontstaan, en die corrosie kan weer zorgen voor kortsluiting.

Als het echt helemaal mis gaat kan dat leiden tot wat BMW zelf omschrijft als een thermal event. Wij noemen dat gewoon een vervelende brand. En dat kan gebeuren terwijl de auto rijdt, maar ook wanneer hij gewoon netjes geparkeerd staat met het contact uit.

Opvallend genoeg is dit dus niet een volledig nieuw probleem. Vorig jaar riep BMW namelijk al bijna 196.000 auto's met dezelfde motor terug vanwege exact hetzelfde probleem. De plug-in hybrides vielen toen nog wel buiten de boot, maar uit nieuwe praktijkgevallen en een sappig aanvullend onderzoek bleek dat ook deze modellen gevoelig zijn voor hetzelfde probleem. Toch jammer.

Gratis naar de dealer

BMW schat dat minder dan 0,1 procent van de betrokken auto's daadwerkelijk met het probleem te maken krijgt. Uiteraard neemt het merk geen enkel risico. Daarom luidt het advies om de auto voorlopig buiten te parkeren totdat hij is gecontroleerd. De oplossing is gelukkig vrij eenvoudig. BMW vervangt de startmotor kosteloos door een aangepaste versie. Eigenaren ontvangen vanaf 28 augustus bericht en kunnen vanaf dat moment ook controleren of hun auto onder de terugroepactie valt.

Het is trouwens goed om te vermelden dat BMW vooralsnog geen meldingen heeft ontvangen van ongevallen of gewonden als gevolg van dit vervelende probleem. Maar als zelfs de fabrikant liever heeft dat je je auto niet in de garage zet, dan is dat meestal een teken dat je die oproep beter serieus kunt nemen.

Via: BMWblog

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