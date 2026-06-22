Pas op! De 'ADAC' steelt je auto

Er bestaat altijd een kleine kans dat je op weg naar je vakantiebestemming met pech langs de weg komt te staan. Er bestaat dan ook een kans dat er dan toevallig een erg behulpzame ADAC'er voorbij komt die van je pechgeval afhelpt.

De ADAC, wat de Duitse variant van de ons zo bekende ANWB is, is blijkbaar ook buiten de Duitse grens actief. Of tenminste, daar lijkt het op als je niet zo bekend bent met de hulpdienst. Het probleem is namelijk dat er vooral in Hongarije, Servië, Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Slowakije, Litouwen en Polen sleepwagens en auto-ambulances rondrijden die wel heel erg lijken op de voertuigen van de ADAC. Het verschil is met name dat de behulpzame bestuurder een heel ander beeld heeft van jou van je pechgeval afhelpen.

Woekerprijzen en nepreparaties

De ADAC-look-a-likes rijden actief rondjes op zoek naar mensen met pech. De oplossing die ze bieden is het opladen van de auto, maar doen dit natuurlijk alles behalve gratis. Ze rekenen woekerprijzen voor hun dienstverlening en proberen vervolgens ook nog meer geld af te troggelen voor onnodige reparaties.

De ADAC waarschuwt al langer voor dit soort praktijken. Die zijn overigens relatief eenvoudig te herkennen, want de ADAC komt nooit uit zichzelf behulpzaam zijn. Hiervoor moet je toch echt eerst even bellen met de instantie, of via de ANWB of andere pechhulpdienst met de Duitse hulp doorverbonden worden.

Extra stoorzenders

Nu kan het voorkomen dat er op de locatie van het pechgeval geen verbinding te krijgen is met de hulpdiensten. Dit zou mogelijk kunnen komen doordat de malafide hulpverleners met stoorzenders rondrijden die mobiele signalen blokkeren. Het advies luidt dan ook om het iets verderop nogmaals te proberen.

Komt er na contact iemand aanrijden, dan is het altijd goed om even na te vragen of het behulpzame persoon weet heeft van het pechgeval en in het bezit is van de benodigde informatie als jouw persoonsgegevens.

Oh, en voordat we het vergeten: in bovenstaande landen de behulpzame automobilist uithangen is ook alles behalve een goed idee. Mensen die met 'pech' langs de weg staan te zwaaien om jouw hulp hebben vaak heel andere, minder legale bedoelingen.

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