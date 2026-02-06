Pas op! Deze Stellantis-EV’s kunnen uit het niets stilvallen op de weg

Houd afstand van deze twee EV’s!

Op Autoblog.nl zijn we niet vies van het delen van onze mening, hoe kritisch die ook is. Maar wanneer een merk lekker bezig is, durven we ook complimenten uit te geven. Zo ook aan Leapmotor, het nieuwe Chinese automerk van het Stellantis-concern. Het jongste broertje van onder andere Fiat en Peugeot bewees humor te hebben, maar nog belangrijker voor de Nederlander: Leapmotors zijn goedkoop. De verkoopcijfers liegen er dan ook niet om.

Wat kan er nog misgaan voor Leapmotor? Nou, een softwareprobleem, zo blijkt. Vanuit de hele wereld regent het klachten over de twee grote EV’s van het Chinese Stellantis-merk: de B10 en C10. Op verschillende fora en in Facebook-groepen klagen Leapmotor-rijders over een storing waardoor de auto plotseling niet meer kan rijden.

Het softwareprobleem van Leapmotor

De twee elektrische modellen zijn zoals zoveel nieuwe elektrische auto’s voorzien van vehicle to load (V2L). Hiermee kun je stroom tappen uit de EV en naar externe elektrische apparaten zoals een scheerapparaat of föhn. Het euvel bij de Leapmotor-modellen: uit het niets kan de auto denken dat er een apparaat is aangesloten via V2L terwijl dat niet het geval is. Ook terwijl je aan het rijden bent.

Wanneer dat gebeurt, begint de elektrische auto zonder waarschuwing uit zichzelf te remmen en komt tot stilstand. Vervolgens krijg je een pop-up over het starten van V2L. De bestuurders van de Leapmotor staan dan machteloos en krijgen geen beweging meer in de auto, totdat ze het systeem zover krijgen dat er geen ontlaadsessie bezig is.

Het Belgische HLN zag de problemen ook en ging op onderzoek uit. Zij hebben contact gehad met Stellantis. Het concern weet niet precies wat de oorzaak is van het probleem. Een woordvoerder zegt dat de EV’s alleen tijdens het rijden kunnen stoppen wanneer ze langzamer dan 3 km/u rijden.

Dat verzacht enigszins de pijn, maar ja, stel dat je in een file staat met je Leapmotor. Dan kan het dus zomaar zijn dat jij een nieuwe file gaat veroorzaken doordat je auto denkt: ‘hé, een airfryer aan m’n laadpunt, die zal ik eens even stroom geven!’

Leapmotor heeft een oplossing voor het V2L-probleem

Gelukkig is er voor sommige Leapmotor-rijders al een uitweg. Middels een software-update zou de willekeurige V2L-melding en noodstop verleden tijd moeten zijn. Eergisteren hebben B10-bezitters deze update via de lucht ontvangen naar het infotainment van de auto. Mensen die een C10 op de oprit hebben staan, kunnen later deze week of begin volgende week verse software verwachten. Het bijwerken van de computer duurt een kwartier tot een half uur.

We houden onze vingers gekruist dat dit inderdaad de oplossing is en er niet nog meer soortgelijke problemen voordoen bij Leapmotor. Nogmaals, het merk timmert lekker aan de weg en komt binnenkort met een Golf GTI-concurrent die we ook een fijne, probleemloze toekomst toewensen.