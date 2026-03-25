Pas op: duizenden Nederlanders krijgen nep-CJIB-boete

Er is anno 2026 nog maar weinig dat je zomaar kunt vertrouwen. Voor je het weet keert de kattengemeenschap zich tegen ons om de wereld over te nemen. Hoe dan ook, je dient vrijwel alles op je telefoon of PC te wantrouwen. Zo ook verkeerboetes die van het CJIB lijken te komen.

Toevallig kreeg ik kortgeleden ook wat CJIB-mails in mijn spambox. Zo’n mailtje zie je hieronder. Het blauwe blok is aanklikbaar en zit waarschijnlijk een link achter die je op plekken op het internet brengt waar je liever niet wilt komen. Ik heb het uiteraard niet uitgeprobeerd.

‘Een nepmailtje aan jou is nog geen reden tot een Autoblog-artikel Basje’, kun je nu denken. Vind ik ook, maar nu blijkt dat ik verre van de enige ben die hier last van heeft. Het CJIB kreeg de afgelopen weken duizenden meldingen van zulke valse boetes.

‘’Alleen al vorige week kwamen 5.200 telefoontjes binnen waarin bellers vroegen of een boete terecht was. Het CJIB krijgt elke week wel meldingen binnen, maar meestal zijn dat er niet meer dan enkele tientallen’’, schrijft het bureau. Het is onduidelijk waarom er nu ineens zoveel nepboetes worden verstuurd. Hier is het CJIB een onderzoek naar gestart. Zou het iets met mijn Odido-abonnement te maken hebben?

Wat kun je doen tegen de nepboetes?

Het belangrijkste dat je moet weten: het CJIB neemt NOOIT contact op over een verkeersboete of betalingsherinnering via de mail, sms of WhatsApp. Deze berichten zijn dus altijd van oplichters. De échte CJIB-post krijg je fysieke in de brievenbus of in de berichtenbox van mijnoverheid.nl. Je kunt altijd nog inloggen op CJIB.nl met je DigID om te controleren of de boete echt is.

Tegen het ontvangen van de valse prenten kun je niet gek veel doen. De verstuurder blokkeren is het maximale, maar de criminelen zullen vast wel een nieuw account maken om jou lastig te vallen. Wat je ook kunt doen, is je melden bij de Fraudehelpdesk. Hier kun je de valse berichten melden.

Verder geeft het CJIB de volgende tips:

Betaal niet;

Klik niet op de links in het bericht en open geen bijlage(n);

Controleer regelmatig of je antivirusprogramma of firewall up-to-date is.