BMW heeft een probleem met een stel elektrische 5- en 7 Series. De BMW i5 en i7 moeten terug naar de fabriek vanwege euvel met het opladen. Wanneer je de auto inplugt, kun je een elektrische schok krijgen.

Een EV opladen zou natuurlijk een alledaagse routine moeten zijn, maar met het kans op een schokje steek je de oplader toch net even met een ander gevoel in je elektrische Bimmer. De reden voor het laadprobleem is mogelijk nog merkwaardiger/lachwekkender.

Het probleem komt niet uit München zelf, maar bij toeleverancier TE Connectivity vandaan. Die partij meldde op 8 oktober bij BMW dat een batch hoogspanningslaadunits per ongeluk de fabriek had verlaten met testsoftware in plaats van de definitieve productiesoftware. Volgens het Amerikaanse rapport van de NHTSA voldoet die code niet aan de veiligheidsspecificaties voor het laden van het accu waardoor bestuurders tijdens het laden in uitzonderlijke gevallen een stroomstoot kunnen krijgen.

Is mijn elektrische BMW onveilig?

We hebben op dit moment alleen nog een terugroepactie van de BMW EV’s in de VS. Of er ook Nederlandse auto’s terug naar de dealer moeten is dus nog onbekend. Het gaat in Amerika trouwens gelukkig niet over duizenden auto’s. Er moet 236 i5’s (gebouwd tussen 12 mei en 22 juli 2026) en 50 i7’s (gebouwd tussen 15 juni en 23 juli 2026). Het zijn dus allemaal erg jonge exemplaren. Dikke kans dat als jij een oudere i5 of i7 hebt er geen probleem is.

Daar komt bij dat BMW de terugroepactie ruimer inzet dan het merk verwacht. Uit eigen berekeningen denkt BMW dat 0,2 procent van de teruggeroepen auto's ook daadwerkelijk die verkeerde testsoftware aan boord heeft, wat neerkomt op hooguit één exemplaar binnen de hele batch. Er zijn bij BMW dan ook geen ongelukken of verwondingen bekend. Omdat de auto geen waarschuwingslampje geeft als de testsoftware aanwezig is, worden toch zoveel BMW-rijders in de VS per brief uitgenodigd om langs de dealer te rijden voor een gratis software-update van de laadpoort. Toch blijft het een bijzonder voorbeeld van hoe een klein softwarefoutje in een EV ineens heel letterlijk onder spanning kan komen te staan.