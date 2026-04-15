Pas op: fraudeurs hebben nieuw trucje aan de pomp!

Crimineeltjes en andere boeven van Nederland, even wegkijken a.u.b. We moeten het namelijk even hebben over een nieuwe manier waarop fraudeurs, mensen met een benzinevoertuig proberen op te lichten. Het heeft alles te maken met een balletje aluminiumfolie.

De truc is onderschept in Frankrijk door een peutverkoper die het vervolgens doorspeelt naar de Franse media . Hij omschrijft de streek als ‘vulpistoolophangfraude’. Daar scoort ie niet alleen veel punten mee bij Scrabble, maar vat ie ook de essentie van het foefje samen.

Zo werkt de truc

De oplichters plaatsen een balletje folie in de houder van het vulpistool. Nadat jij netjes je pinpas in de betaalautomaat hebt gestoken, je pincode hebt ingevoerd en mag gaan tanken, hang je na het tanken het pistool terug. Door het balletje wordt hierbij echter niet de tankbeurt beëindigd. Vervolgens kan de volgende klant doorgaan met dezelfde tankbeurt. Daardoor betaal jij dus voor de volgende pompgebruiker.

Een slinks trucje waar eerlijk gezegd goed over nagedacht is. Uiteindelijk is het illegale handigheidje aan het licht gekomen door een oplettende benzineklant. Die voelde dat het pistool niet lekker terug in de houder viel en deed navraag bij de pomphouder. Die is mee gaan kijken en vond in meerdere houders zo’n balletje folie.

Het nieuws sijpelt vandaag pas naar buiten waardoor de informatie nog schaars is. Er is bijvoorbeeld nog niemand opgepakt voor het vergrijp. Voor de benzine- en dieselrijders is dus de les: controleer de komende tijd goed of het pistool lekker terug in de houder klikt als je van tevoren via de pin betaalt.