Nieuw onderzoek: op deze dag van de week staan de meeste files

Het weekritme van de gemiddelde Nederlander is het afgelopen jaar veranderd. Daardoor verschuift ook de dag in de week waarop de meeste files staan in ons land.

Dat blijkt uit de Kerncijfers Mobiliteit 2026 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De vrijdag geldt op papier al jaren als de drukste dag op de Nederlandse wegen. Ook in 2025 reden er op die dag de meeste auto’s. Toch verloor je vorig jaar meer tijd onderweg op donderdag.

Verkeersdrukte over de hele week

© Bron: Rijkswaterstaat (SHIVI dashboard), bewerkt door KiM

Er zijn een aantal verklaringen voor de extra drukte op donderdag. 45 procent van de werkende Nederlanders werkt structureel één of meerdere dagen per week thuis. Van die mensen gebruiken de meeste dinsdag en donderdag als kantoordagen. Zij vertrekken allemaal ‘s ochtends tussen 07:00 en 09:00 uur en gaan tussen 16:00 en 18:30 uur weer richting huis. Op die spitsmomenten lopen de snelwegen over en ontstaan files. Hetzelfde zien we gebeuren op dinsdag.

Op vrijdag is er wel meer verkeer, maar zijn de auto’s over de loop van de dag beter verspreid. De extra kilometers op vrijdag worden veroorzaakt door een mix van transport, vakantiegangers en recreatief verkeer dat gedurende de hele middag en avond op pad gaat, in plaats van vast te koeken in een afgebakend spitsuur. Veel kantoormensen werken op vrijdag thuis of stoppen eerder.

Minder file? Ga op maandag of woensdag naar kantoor!

Hoewel ook het verlies in reistijd op maandag en woensdag groeit, stelt het nog niet veel voor ten opzichte van dinsdag en donderdag. De eerste dag na het weekend willen veel kantoormensen lekker thuis opstarten. Woensdag is traditioneel een dag waarop veel ouders parttime werken of vrij zijn voor de kinderen. Wil je hier wat aan doen? Check bij je werkgever of je niet wat vaker op maandag of woensdag kunt werken.

Het is overigens geen vrijbrief voor geen files in de ochtend naar werk. Mijn collega’s die op maandag van heinde en verre moeten komen naar Amsterdam hoor ik geregeld klagen over files op weg ernaartoe. Het KiM denkt overigens dat deze scheefgroei de komende jaren nog wel blijft, ondanks dat de oplossing zo simpel lijkt.

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