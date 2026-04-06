Hardrijders opgelet: volgende week zijn er flitsmarathons (met een 24-uurs flitsdag!)

De eerste Europese flitsmarathon is aanstaande en komt ook weer naar Nederland. De Europol heeft de week van 13 tot en met 19 april op de agenda gezet voor de ‘Speed Marathon’. Gedurende deze week controleren de agenten in heel Europa net wat actiever op de snelheid van weggebruikers. Er is ook één dag waarop de inzet 24 uur lang wordt opgehoogd.

De Speed Marathon is onderdeel van een bredere aanpak van de grootste misstanden in het Europese verkeer. Naast de snelheidsmarathon zijn er ook weken waarin extra wordt gecontroleerd op zaken als drugsgebruik, handheld bellen, gordelgebruik en ga zo maar door. Komende week ligt dus de focus op het betrappen van hardrijders.

24 Uur van het Flitsen

Waar Max Verstappen de 24 Uur van Nürburgring heeft, hebben Europese agenten ook een 24-uurs werkdag. De politie-eenheden gaan ook deze keer weer een hele dag lang extra controleren, ook in de nacht. Deze dag is 15 april .

Je ontkomt in onze hoek van Europa niet aan de flitsmarathon. Nederland, maar ook al onze buurlanden doen mee. Er zijn maar enkele Europese landen die niet meedoen (Balkan-landen als Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië en Kosovo, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Griekenland doen niet mee).

Overige controles dit jaar

Voor het complete overzicht van de flitsmarathondatums wil ik je graag verwijzen naar een eerder Autoblog.nl -artikel. Hierin staan alle datums van alle controles. Klik hieronder om de andere momenten te zien waarop je extra moet opletten voor politiecontroles.

