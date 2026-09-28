Let op: de politie gaat extra controleren op telefoongebruik achter het stuur

De gevreesde flitsmarathon komt er weer aan. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 2026 gaat de politie in zo’n beetje heel Europa extra controleren op een specifieke verkeersovertreding.

Deze week heeft de flitsmarathon de titell ‘Focus op de weg’. De agenten willen dus afleiding achter het stuur aanpakken. Hier valt niet alleen telefoongebruik tijdens het rijden onder. Ook het spelen met smartwatches, tablets, tijdschrift en andere gadgets die de aandacht afleiden, komen onder de loep. Wie wordt gepakt, kan een boete van 440 euro verwachten.

Hoofdcommissaris Jana Pelesková van de Tsjechische politie is het hoofd van de Roadpol-werkgroep, de organisatie die de Europabrede flitsmarathons opzet. Zij geeft aan waarom er Europese flitsmarathons zijn. “Door in meerdere landen tegelijk zichtbaar te handhaven, hopen we een sterk afschrikkend effect te bereiken.’’

Pas op voor touringcars

De Nederlandse politie zet tegenwoordig de focusflitser in om telefoongebruikers achter het stuur op heterdaad te betrappen. En dat doet ie: in de eerste vier maanden van zijn bestaan schreef hij al bijna 12.500 boetes uit. Daarnaast hebben de agenten nog een wapen: de touringcar . Een jaar geleden ging de politie ook al op schoolreisje en wist daarmee 70 verkeersdeelnemers te bekeuren voor afgeleid rijden.

Overige flitsmarathons in 2026

Het grootste deel van de flitsmarathons van dit jaar is al achter de rug. Er staat bijvoorbeeld geen flitsmarathon voor snelheidsovertredingen meer gepland. Er zijn wel nog twee andere controles. Van 16 tot en met 22 november controleren de politie-eenheden extra op vrachtwagens en bussen. De smerissen checken vaker of de belading wel oké is en of er netjes aan de rij- en rusttijden wordt gehouden.

Tot slot is een tussen 14 en 20 december een ‘operatie Alcohol & Drugs’. De politie doet hierbij een 24-uurscontrole op het gebruik van verboden middelen in het verkeer. Je kunt in die week extra controlefuiken verwachten.

Hoofdfoto: F12berlinetta gespot door dutchstylez

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