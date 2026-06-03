Pas op, zomerse regenbui kan LEVENSGEVAARLIJK zijn

Wat was het lekker hè, die zon en droogte van de afgelopen weken. Beetje in de korte broek op de motor, met een paar witbiertjes op achter het stuur van de cabrio en veilig naar huis. NEE TUURLIJK NIET. Da's levensgevaarlijk. En dat is niet het enige dat levensgevaarlijk is, blijkt.

Althans, volgens experts moeten we oppassen voor de eerste regenbuien na een lange droge periode, voor je het weet glij je op je snufferd. Glijden ja, het kan namelijk spekglad worden. Dat verschijnsel heeft zelfs een naam; zomergladheid. We hadden het zelf niet beter kunnen verzinnen...

Maar waarom wordt het dan zo glad? Het vriest niet eens? Klopt, maar het heeft een heel andere en zeker niet minder logische oorzaak. Tijdens droge weken hopen olie, stof, rubberresten en andere rommel zich op het asfalt op. Zodra de eerste regen valt, mengt dat zich met het water en ontstaat er een glad laagje op de weg. Vooral in bochten, op rotondes en bij op- en afritten kan dat voor minder grip zorgen dan bestuurders verwachten.

En daar zit het grootste probleem. Wij goden van de weg weten natuurlijk dat deze situatie zich kan voordoen, maar Gerda uit Schubbenkutteveen die met haar Suzuki Ignis enkel wekelijks een ritje richting moeder, de supermarkt en vriendin Ans voor een gekke meidenmiddag maakt, kan lelijk verrast worden.

Volgens de waarschuwing gebeuren juist met zulke weggebruikers relatief veel ongelukken. Niet omdat het stortregent, maar omdat zij zich niet realiseert dat die eerste bui anders is dan de regen die een week later valt.

Mocht het toch misgaan, dan heeft het weinig zin om boos naar Rijkswaterstaat, de provincie of de gemeente te wijzen. Dit wordt gezien als een tijdelijk natuurverschijnsel waar wegbeheerders niet zomaar iets aan kunnen doen.

Daarom, pas zelf een beetje op, maar kijk vooral uit voor glijdende truttenschudders die recht de rotonde overknallen. Je kunt maar gewaarschuwd zijn!