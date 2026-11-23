Je zou denken dat bekende Nederlanders hun zaakjes allemaal prima geregeld hebben. Een chauffeur, iemand die de auto voorrijdt of desnoods een assistent die de problemen oplost. Maar soms staan ook BN'ers gewoon langs de weg met een probleem waar ze zelf niet uitkomen.

Dat overkwam Paul de Leeuw na een optreden in Tilburg. De presentator en zanger had net zijn voorstelling We zijn toch familie achter de rug toen hij bij zijn auto aankwam en ontdekte dat hij een lekke band had.

Zijn man was erbij en belde meteen de ANWB, maar onze Paul zag de bui al hangen. Hij rekende erop dat ze minstens een uur, misschien wel anderhalf uur zouden moeten wachten. Dat liep gelukkig anders. Binnen tien minuten stond er een medewerker van de Wegenwacht die het probleem oploste. De man heette Stefan en kwam volgens De Leeuw uit de omgeving van Schijndel.

Paul zoekt Stefan

De geestelijk vader van Bob de Rooy was zo blij met de hulp dat hij Stefan graag iets extra's wilde geven. Alleen had hij geen contant geld bij zich. En dus besloot hij later via Instagram een oproep te doen.

Hij wil de wegenwachter namelijk uitnodigen voor een van zijn concerten in Ahoy of een televisieopname van Sint en De Leeuw. Een persoonlijk bedankje voor de man die hem en zijn echtgenoot zo snel weer op weg hielp.

De ANWB heeft inmiddels gereageerd op de oproep en aangeboden om Paul met Stefan in contact te brengen. Die kan dus binnenkort zomaar in Ahoy zitten, dankzij een lekke band en tien minuten werk.

Goeie actie van Paul. Wegenwachters zijn namelijk allemaal helden.

Ongeacht wat de haters ook zeggen...

Oh ja, de Rolls op de foto is niet van Paul. Mocht 'ie willen!