Peperdure Lamborghini Huracán crasht tegen boom in Volendam

We zijn ondertussen weer een seizoen verder en dat betekent dat het kouder, natter en vooral ook gladder wordt op de wegen. Dat zijn meestal niet de perfecte omstandigheden om je supercar in uit te laten, en daar moest deze bestuurder op een pijnlijke manier achter komen.

Lamborghini Huracán eindigt tegen een boom

Het gaat om een Lamborghini Huracán LP 610-4, de eerste uitvoering van de Huracán. Deze versie verscheen in 2014 als trotse opvolger van de Gallardo en had toen een vanafprijs van 262.398 euro.

Deze Italiaan komt met een 5,2-liter V10 zonder turbo's en geeft je een vermogen van 610 pk en 560 Nm aan koppel. Deze cijfers in combinatie met de vierwielaandrijving moeten jou in droge omstandigheden in 3,2 seconden naar de 100 lanceren en de topsnelheid ligt rond de 325 km/u.

Ondanks de vierwielaandrijving ging het deze zondagmiddag rond 12:55 helaas toch mis op de Dijkgraaf de Ruiterlaan in Volendam. De exotische supercar verloor daar de controle en knalde vervolgens tegen een boom. Door de harde impact van de klap kwam de Italiaan uiteindelijk weer op de weg terecht.







Zoals je op de foto's kan zien is het niet bij een deukje gebleven.

Bestuurder blijft ongedeerd

Hoewel het natuurlijk zonde is van de auto, is er ook nog goed nieuws. De bestuurder kwam er namelijk ongedeerd vanaf. De politie kwam ter plaatse om de situatie af te handelen en omwonenden sloten uit voorzorg één zijde van de weg af. De weg werd ook afgesloten om hulpverleners veilig hun werk te laten doen.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Maar jullie kunnen vast zelf ook wel een gok doen.

Beeld: AS Media