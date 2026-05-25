Peperdure Lamborghini Revuelto crasht met peperdure Aventador

Naast een Nederlandse Ferrari 812 Competizione zijn er vorige week ook twee Lambo’s gecrasht. Een Revuelto kwam in botsing met zijn voorganger. Dit gebeurde helemaal in de VS, maar er zit wel een bijzonder verhaal achter deze crash.

Het ongeluk vond plaats in de buurt van Houston, Texas. Een Lamborghini Aventador S kwam in botsing met een Revuelto. Hoe dit precies gebeurd is, weten we niet, maar het moet vrij hard gegaan zijn. De voorkant van de Revuelto ligt compleet aan gruzelementen. De Aventador is er nog erger aan toe, omdat die ook in de fik vloog. Zoals bekend zijn Italiaanse supercars licht ontvlambaar.

Wonder boven wonder zijn de inzittenden ongedeerd, zo meldt de lokale brandweer, die de foto’s deelt op social media. Wel kan de Aventador als total loss beschouwd worden. De Revuelto is ook flink beschadigd, maar iemand als Mat Armstrong weet daar nog wel raad mee.

Bestuurder zonder benen

Saillant detail: op de foto’s zie je iemand met twee beenprotheses. En dat is dus de eigenaar van de Revuelto. Nu willen we verder geen aannames doen over zijn rijvaardigheid zonder benen, maar naar verluidt crashte hij eerder ook al een Ferrari.

Hij verloor zijn benen bij een ongeluk in 2020. Dat was in ieder geval niet zijn schuld. De man was gestopt om een auto met pech te helpen die langs de weg stond, toen een vrachtwagen op hen inreed. Om het vege lijf te redden moest hij van een viaduct springen. Daarbij raakte hij zwaargewond en verloor hij beide benen.

Dit tragische incident heeft hem er niet van weerhouden om weer in de auto te stappen. En kennelijk is hij ook niet bang om gas te geven. Maar misschien is het toch raadzaam dat hij voortaan wat voorzichtiger doet.

Foto’s: Cy-Fair Fire Department