Perridon’s Bugatti van €20 miljoen verschijnt voor het eerst op de openbare weg

De Bugatti Brouillard, de one-off voor Michel Perridon, werd een jaar geleden al tentoongesteld, maar sindsdien is het stil gebleven rondom deze auto. Waar blijft dat ding?

Nou, dat gaat allemaal niet zo snel. De auto die vorig jaar op Wheels Mariënwaerdt stond, leek kant-en-klaar, maar is dat allerminst. Dit was een lege huls die nog niet kon rijden. Nu is de Bugatti Brouillard pas voor het eerst op de openbare weg gespot, terwijl hij zijn testkilometers maakt in de buurt van Molsheim. De auto is dus nog steeds niet gereed voor aflevering.

One-off

De Brouillard is dan ook niet zomaar een Bugatti met een speciaal kleurtje, maar een echte one-off. Dat wil zeggen: er is maar één exemplaar met dit specifieke design. We moeten er wel bij zeggen dat de Brouillard veel overeenkomsten vertoont met de W16 Mistral, maar alsnog moet deze auto specifiek getest en goedgekeurd worden. Dus moet je veel geduld hebben als klant. Perridon zal in de tussentijd toch in één van zijn andere 32 Bugatti’s moeten rijden. Heel vervelend.













De Brouillard is vernoemd naar het paard van Ettore Bugatti. Dat is ook de reden dat er paarden geborduurd staan op de bekleding. Ook is er paardenhaar verwerkt in het interieur en zit er een sculptuur van een paardenhoofd in de pook. Overigens was het paard van Ettore Bugatti niet groen, voor zover wij weten.

Mat of glanzend?

Wat opvalt op deze foto’s: de auto is hier glanzend groen, terwijl de Brouillard op Mariënwaerdt matgroen was. Maar dat waarschijnlijk een tijdelijk effect van de beschermde folie waarin deze testauto is ingepakt. Eigenlijk zonde, want glanzend is wat ondergetekende betreft altijd mooier en chiquer dan mat. Wat voor kleur mijn Bugatti heeft…? Dat is niet relevant verder.

Het wachten is nu op het moment dat de auto op Nederlands kenteken komt. De auto heeft naar verluidt zo’n 20 miljoen gekost, dus die anderhalve ton aan bpm is wisselgeld. Daarmee wordt het met afstand de duurste nieuwe auto op Nederlands kenteken. Dat record staat nu op naam van de Koenigsegg Jesko Attack, die ‘slechts’ € 4,1 miljoen kostte. Uiteraard lopen we nu een beetje op de zaken vooruit, maar Perridon kennende zal hij de auto wel op kenteken zetten. Dat gaat waarschijnlijk pas in 2027 gebeuren.

Foto’s: @spot_by_julien

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