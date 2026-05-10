Peugeot 308 GTi komt terug om petrolheads te bekeren naar het EVangelie

Er zijn drie letters waar elke autofiel op z'n minst een beetje warm van wordt. Drie letters die ook bij Peugeot wel eens op legendarische auto's zijn geplakt. En die letters kunnen volgens CEO Alain Favey van het Franse merk ook best gebruikt worden om van geloof te doen veranderen.

We hebben het natuurlijk over de letters 'GTI', waar menig saaie auto ineens tot leven wordt gebracht en verandert in iets wat best leuk kan zijn. Die letters verschenen zo'n tien jaar geleden op de Peugeot 308 GTi, die destijds met een aangepast sportonderstel en 270 pk op de voorwielen de harten iets sneller deed kloppen. Als het aan Favey ligt, dan gebeurt dat binnenkort weer, maar dan als een sportievere variant van de volledig elektrische e-308.

"Moet wel speciaal zijn"

De topman klapte uit de school over de plannen tegen AutoCar en legt uit dat hij graag een hele reeks GTi's in het aanbod zou willen hebben. Ook is hij zich bewust van wat de drie letters zouden moeten betekenen en belooft hij dat de mensen bij het merk er alles aan doen dat "een GTi echt iets bijzonders is, iets wat meer doet dan het belooft". De aankomende e-208 GTi, die tijdens de 24 Uur van LeMans gepresenteerd wordt, moet daar al de eerste stappen in gaan zetten.

Toch is het volgens Favey voor de e-308 GTi een uitdaging om juiste technologie voor te vinden, omdat de prijsfactor zwaar meeweegt. De auto moet immers betaalbaar blijven. Gelukkig zijn wij de moeilijkste niet en bieden we Favey bij dezen de helpende hand: we stellen voor dat hij even kijkt naar wat er bij Opel gebeurt met de Astra GSE. Neem dit platform en bouw er een iets sportievere koets van de bestaande e-308 op, en klaar is kees. De 277 pk en het sperdifferentieel zullen vast helpen om het gewenste sportieve gevoel in de auto te krijgen.

Het EVangelie wordt verkondigd

Overigens is dat gevoel wel een dingetje bij Favey. Hij vindt het in eerste instantie al leuk dat mensen positief worden als er over dergelijke projecten gesproken wordt. Belangrijker nog, hij ziet het als een midden om de petrolheads te bekeren naar het EVangelie. "Ik kijk er naar uit op dit soort petrolheads via de e-208 GTi te zien veranderen in fans van de elektrische wereld."