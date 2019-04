Peugeot doet mee met hype: reserveer je e‑208

Wat 'ie kost en hoe het stuurt? Dat weet nog niemand.

Je doet tegenwoordig als zelf respecterende autofabrikant niet meer mee als je geen reserveringssysteem hebt voor een nieuw model. Het voelt ook wel speciaal natuurlijk. “Oh dat nieuwe ding? Ja, ik heb er al een reservering voor staan.”-doet het altijd goed op verjaardagen met rode broeken.

Deze hele trend hebben we eigenlijk te danken aan Tesla. Misschien kun je je nog die reserveringsgekte herinneren in 2016 met de aankondiging van de Model 3. Andere autofabrikanten zagen de hype die Tesla creëerde en natuurlijk willen ze een graantje meepikken van dat succes.

MINI kwam onlangs met de mogelijkheid om het eerste elektrische model te reserveren en nu is daar ook Peugeot. De Franse autofabrikant heeft de reserveringsmodule online gegooid op de website van het merk. Prima denk je dan. Staat eind dit jaar die elektrische 208 op de stoep toch.. toch?

Helaas zitten de zaken anders. Peugeot laat weten wie nú reserveert in het tweede kwartaal van 2020 zijn e-208 zal krijgen. Klanten kunnen kiezen voor een e-208 Allure of een e-208 GT. In tegenstelling tot bijvoorbeeld MINI, vraagt Peugeot geen aanbetaling voor de reservering.

Mocht het volgend jaar gaan stormlopen met orders voor de e-208, dan heb je met een reservering wel een gegarandeerde auto in Q2 2020. Geheel vrijblijvend is het niet. Tot en met juni krijgen klanten de tijd om een reservering te wijzigen of annuleren. Daarna zal de order bij de dealer terechtkomen en is de aankoop definitief.

Wie twijfelt kan beter wachten tot volgend jaar. De e-208 staat pas in het tweede kwartaal van 2020 bij de dealer. Een proefrit maken is er dus niet bij. Bovendien zijn de prijzen ook nog niet bekend van de elektrische hatchback. De e-208 beschikt over een 50 kWh lithium-ion accu en een elektromotor met 136 pk en 260 Nm koppel. De Fransoos heeft een actieradius van 340 kilometer.