Video: Peugeot scheurt door woonwijk tijdens politieachtervolging Auteur: Redactie Autoblog, gepost 6 februari 2026 om 11:29 – 3 Reacties Een oude Peugeot 206 versus een moderne politieauto. Wie zal er winnen? Speltip 47. Als je probeert te ontsnappen van de politie is scheuren door een woonwijk niet het beste idee.
Reacties
R zegt
Gewoon nekschot – dit soort types moet je uitroeien uit de maatschappij , ik haal graag zelf de trekker over.
Wicos zegt
Je voelt je lekkerder in een Peugeot.
Hij zet wel netjes de richtingaanwijzer aan. Jammer dat ‘ie vergeet ‘m weer uit te zetten.
Niet eens een bekeuring voor niet werkend remlicht, toch nog een kleine meevaller.
Forza zegt
Als je toch al continu aangeeft welke kant je op gaat kun je net zo goed meteen je eindbestemming appen.