Video: Peugeot scheurt door woonwijk tijdens politieachtervolging

Auteur: , gepost om

Een oude Peugeot 206 versus een moderne politieauto. Wie zal er winnen?

Speltip 47. Als je probeert te ontsnappen van de politie is scheuren door een woonwijk niet het beste idee.

  2. Wicos zegt

    Je voelt je lekkerder in een Peugeot.
    Hij zet wel netjes de richtingaanwijzer aan. Jammer dat ‘ie vergeet ‘m weer uit te zetten.
    Niet eens een bekeuring voor niet werkend remlicht, toch nog een kleine meevaller.

