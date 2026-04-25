De Peugeot 508 is dood, leve de Peugeot Concept 6!

De Peugeot 508 is helaas dood. Logisch, want niemand kocht er een. Maar toch is het jammer, want het waren wel fraaie auto’s. Toch lijkt Peugeot het D-segment niet helemaal vergeten, want ze komen nu met een veelbelovende concept car op de proppen.

Concept 6

Op dit moment is de Autoshow van Beijing in volle gang, en daar pakt Peugeot uit met twee concept cars. Onze aandacht gaat vooral uit naar de Concept 6. Dat is namelijk voor de afwisseling geen cross-over, maar een ouderwetse station.

Of nou ja, ouderwets… De Concept 6 oogt harstikke modern, met opvallende koplampen en achterlichten die uit drie LED-strepen bestaan. Het is nog een overdreven concept car, maar er zit zeker potentie in voor een fraaie productieauto. Hoewel de concept car een stationwagen is, noemt Peugeot het een voorbode voor een nieuwe generatie grote sedans.

Concept 8

Naast de Concept 6 is er ook nog de Concept 8. Dit is een SUV, maar het mag gezegd worden: wel een fraaie SUV. De Concept 8 ziet eruit als een flamboyante Franse versie van de Range Rover. Dit is ook een auto die wat ons betreft wel in productie mag.

Helaas geldt voor deze auto ook wat voor het meeste nieuws uit Beijing geldt: waarschijnlijk zijn eventuele productieversies vooral bedoeld voor China. Daar zijn ze namelijk dol op sedans. Maar als dit de designrichting is die Peugeot op gaat, dan zeggen we: ga zo door!