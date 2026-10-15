Peugeot kan de 800+ pk e-T16 écht bouwen: “Volgend jaar al’’

Op de Autosalon van Parijs trok Peugeot - net als vele andere merken - het doek wat conceptauto’s. Peugeot pakte het echter heerlijk aan met de brute e-T16 en de gestroomlijnde RCZ Vision. Nu blijkt dat het niet bij showauto’s hoeft te blijven.

Waar concept-cars normaal gesproken stof verzamelen in het merkmuseum, brengt Peugeot CEO Alain Favey hoopvol nieuws. In gesprek met Autocar onthult de topman dat de 816 pk sterke e-T16 al volgend jaar in productie zou kúnnen gaan. Ook de nieuwe RCZ zou er in het echt kunnen komen, maar wel pas over een wat langere tijd.

Peugeot e-T16

De Peugeot e-T16 Concept is een rauwe hommage aan de legendarische 205 T16 rallykanon uit het Groep B-tijdperk. Onder de verbreedde body schuilen drie elektromotoren die er samen 816 pk uit persen. Daarmee knalt de vierwielaangedreven hyper-hatch in 2,5 seconden naar de 100 km/u. In theorie? Nee, ook in de praktijk zou dat mogelijk moeten zijn.

Volgens Favey hoeft het namelijk niet bij een wilde droom van de ontwerpafdeling te blijven. Hij zegt: “We kunnen het maken. De auto staat op het STLA One-platform. We hebben veel elementen [gebruikt op de e-T16, red.] die op de nieuwe e-208 zitten. We kunnen hem maken zoals je hem hier ziet staan. We kunnen deze auto volgend jaar bouwen.’’

800+ pk?

Favey benadrukt dat de cijfers realistisch zijn. Over het vermogen zegt hij: “Het zijn echte feiten. Als we de auto bouwen, maken we hem zo. Dit is de performance die we eruit kunnen halen.’’ De e-T16 zou dan moeten dienen als een exclusief, prijzig halo-model in beperkte oplage – precies zoals Renault doet met de R5 Turbo 3E. Gezien die auto behoorlijk lekker verkoopt zou ik niet weten waarom Peugeot het niet zou doen.

Peugeot RCZ Vision is minder ver

Naast de rally-hatchback liet Peugeot ook liefhebbersharten sneller kloppen met de RCZ Vision Concept. Deze elektrische herrijzenis van de Franse coupé is voorzien van het kenmerkende dubbelbubbel glazen dak, een korte neus en een uitgerekte achterzijde met 500 pk aan vermogen.

Helaas is de sportcoupé nog niet zo ver als de 205-hoedtik. Dat komt volgens de Peugeot-baas doordat de RCZ leunt op technologieën die simpelweg nog niet klaar zijn voor de showroom, zoals de solid-state batterij. Zo’n batterij zou kennelijk wel binnen redelijk afzienbare tijd in een Peugeot kunnen liggen. Over dit model zegt Favey: “Hij staat op de wensenlijst. Dit hebben we nodig en zelfs als het vijf of zes jaar duurt, we hebben op een dag nodig.’’

Ik zou er best tot na 2030 op willen wachten hoor. Geloof jij Favey of zijn dit loze woorden om ons lekker te maken voor de toekomstige Peugeots?

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