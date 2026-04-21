Hè? Strengere Euro 7-regel maakt deze PHEV’s juist sterker

Als onderdeel van de strenge Euro 7-regels moeten autofabrikanten binnenkort hun EV’s en PHEV’s laten meten via een nieuwe methode. Dit protocol heet GTR21 en kijkt net op een andere manier maar vermogensafgifte dan het oude stelsel. Dankzij Peugeot weten we nu al dat het vermogen op papier en plug-in hybride en elektrische auto’s er juist op vooruit gaat door de nieuwe meetmethode.

Bij autofabrikanten staat 30 november 2026 rood omcirkeld in de agenda. Dan gaan de beruchte Euro 7-regels in voor alle nieuwe modellen. Een jaar later moeten alle nieuwe auto’s aan de regels voldoen. Het GTR21-protocol (Global Technical Regulation No. 21) van de Verenigde Naties is hier dus onderdeel van. Het doel is een lijn krijgen in de tests en uitslagen. Peugeot is de regeling voor en voert de tests nu al door. Het Franse merk communiceert alvast de uitkomst.

Zo werkt GTR21

Bij PHEV’s telde de vorige meetmethode simpelweg het vermogen van de elektromotor op bij de kracht van de verbrandingsmotor. In de nieuwe situatie wordt het vermogen aan de wielen en krukas gemeten. Ook wordt er rekening gehouden met de batterij (denk aan state of charge en temperatuur) om zo een realistischer beeld van het vermogen te geven.

De verwachting was dat auto’s er op papier minder van vermogen van zouden krijgen. Peugeot is zover bekend het eerste merk dat auto’s test aan de hand van GTR21. De plug-in hybride versies van de 408, 3008 en 5008 krijgen de primeur. En wat blijkt: de drie auto’s zijn nu allemaal volgens de specificaties sterker geworden!