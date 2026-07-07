“Piastri wil vertrekken bij McLaren en zet de deur open voor Verstappen-transfer”

Het ene Verstappen-transfergerucht is nog maar net de wereld uit of de volgende claim dient zich alweer aan. Nadat een tweet van Will Buxton werd aangezien voor een aankondiging voor de Verstappen-overstap weten nu twee Braziliaanse journalisten het zeker: Piastri wil vertrekken bij McLaren.

De journalisten zijn werkzaam voor de racewebsite Gran Prêmio . Zij schrijven: “Oscar Piastri is ontevreden met McLaren en wil het team aan het einde van 2026 verlaten.” De Australische coureur zou overwegen om zijn afkoopclausule te activeren en na dit jaar zijn contract bij McLaren af te kopen.

Piastri zou al langer azen op een vertrek bij McLaren. Zijn manager, ex-F1- en vooral Red Bull-coureur Mark Webber, zou achter de schermen al sinds het einde van 2025 aan het vissen zijn naar een nieuwe plek in de F1 voor Piastri. Webber weet maar wat goed hoe het is om tweede viool te spelen, iets dat hij Piastri niet gunt achter Norris.

Dit is wanneer Verstappen zijn toekomstplannen bekend maakt

De vertrekkende Piastri zou een perfecte uitweg betekenen voor Max Verstappen. Zeker nu steun en toeverlaat GP Lambiase naar team Papaya vertrekt. Volgens De Telegraaf wordt Lambiase al buiten bepaalde vergaderingen gehouden. Volgens hetzelfde krantje gaat Verstappen al snel bekendmaken wat zijn plannen zijn. Hij zou met een statement komen tijdens de zomerstop, tussen de GP van Hongarije (26 juli) en Nederland (23 augustus).

Mocht Verstappen inderdaad naar McLaren gaan, vind je dat dan een goede zet? Geef hieronder je mening!

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