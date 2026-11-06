Pijnlijk: deze Black Series is gecrasht met 4.058 km op de klok

We schreven eerder deze week over een Cayenne Turbo Electric die na 2.569 kilometer al gecrasht was. En nu hebben we weer een schadebak gevonden die heel weinig kilometers heeft. Deze is alleen al wat ouder.

Het betreft een Mercedes AMG GT Black Series. Überhaupt een bijzonder model, en dit is ook nog eens een zeldzame P One Edition. Die kon je alleen kopen als je een AMG One had besteld. Daarmee kon je dus laten zien: ik kan een AMG GT Black Series betalen, maar ik kan óók een nog veel duurdere auto betalen.

Enfin, de eigenaar moet gedacht hebben: deze auto wordt meer waard, dus ik ga er lekker niet mee rijden. Deze AMG GT Black Series heeft sinds 2021 slechts 4.058 kilometer gereden. Maar nu is er toch nét een kilometertje te veel mee gereden… Of misschien moeten we zeggen: een metertje teveel.

De schade

We hebben geen informatie over de crash terug kunnen vinden, dus het enige dat we kunnen doen is de schade opnemen. Zoals je ziet ligt de complete neus in puin, dus die moet helemaal vervangen worden, inclusief de carbon motorkap en beide zijschermen. En daar komt nog de onderhuidse schade bij.

























Helaas is ook de achterkant de dans niet ontsprongen. Zo te zien is de auto in de rondte gegaan en heeft ook de kont een tik gekergen. Je kunt dus een nieuwe achterbumper, diffuser, achterklep, rechterachterlicht en uitlaateindstukken aan het boodschappenlijstje toevoegen. Verrassend genoeg zien we geen geklapte airbags in het interieur. Die zijn dus op een of andere manier niet afgegaan of ze zijn al vervangen.

Prijskaartje

De Black Series staat overigens op Duits kenteken in plaats van Nederlands kenteken, maar dat is zeker niet het grootste probleem. De auto wordt aangeboden via Boonstra Schadevoertuigen. Zoals gewoonlijk is de prijs weer even schrikken: er wordt € 299.950 gevraagd voor deze zwaar gehavende Mercedes.

De waarde zit ‘m natuurlijk in de potentie. Er staan in Nederland twee P One Editions te koop voor respectievelijk € 629.880 en € 599.900. Je kunt dus aardig wat uitgeven aan het oplappen van deze auto en alsnog winst maken. Zolang je het schadeverleden maar weet te verdoezelen. Helaas is dat waarschijnlijk precies wat er gaat gebeuren.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover