Pijnlijk: elektrische Maybach op Marktplaats is al 60k afgeschreven na 6.000 km

Het idee van een elektrische Maybach is niet eens zo gek. Een fluisterstille elektrische aandrijflijn past namelijk uitstekend bij een auto die gericht is op luxe en comfort. Helaas was de verpakking wat minder fraai. De EQS SUV is een nijlpaard op wielen, en daar veranderen Maybach-snuisterijen niks aan.

Sowieso zijn hele dure EV’s lastige handel. Daarom is de Maybach EQS SUV niet bepaald een succes. Er staan maar elf exemplaren op Nederlands kenteken. Één daarvan komen we nu tegen op Marktplaats, met slechts 6.244 kilometer op de teller.















Dit exemplaar is nog redelijk ingetogen uitgevoerd, voor zover dat mogelijk is bij een Maybach. We zien geen two-tone kleurstelling of andere fratsen, maar gewoon een zilvergrijze auto. De verticale spijlen in de ‘grille’, de chromen raamlijsten, het embleem op de neus en de semi-putdekselvelgen geven aan dat het om een heuse Maybach gaat.

Weelderig interieur

Waar de Maybach EQS SUV het vooral van moet hebben, is zijn weelderige interieur. Dit ziet er bijzonder uitnodigend uit, met twee überluxe captain seats achterin, inclusief kussentjes en uitklapbare kuitsteun. Met schermen, nekverwarming en kuitmassage kom je helemaal niks te kort.















Op het vermogen hebben we ook weinig aan te merken. Het elektrische vlaggenschip van Mercedes beschikt over 658 pk en 950 Nm aan koppel. Je moet je chauffeur dus wel instructies geven om een beetje voorzichtig te doen met het gaspedaal, anders kots je straks de champagne weer uit.

Grappig detail: deze auto heeft gewoon een trekhaak. Je kunt ‘m dus ook inzetten als werkpaard. De Maybach EQS SUV mag 1.800 kg trekken en kennelijk wilde de vorige eigenaar daar ook gebruik van maken. Waarom ook niet?

Afschrijving

Dan nu het pijnlijke gedeelte. De Maybach EQS schrijft natuurlijk af als een baksteen. De nieuwprijs van deze auto was € 269.456. Na 6.000 kilometer wordt de auto nu op Marktplaats aangeboden voor € 209.995. Dat is € 10 afschrijving per kilometer… En dan is het nog maar de vraag of deze auto ook echt weggaat voor € 209.995, want met die prijs lijkt het ons nog steeds lastige handel.

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