Porsche 992 Carrera 4 GTS heeft zware crash op de A16

Het weekend is helaas dramatisch begonnen voor een Nederlandse Porsche-rijder. Op de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht ging het gisteravond gruwelijk mis met een zilvergrijze Porsche 911 (992) Carrera 4 GTS. De klap was gigantisch en de auto kan linea recta richting de schroothoop.

Het eenzijdige ongeval vond plaats op de rijbaan richting Rotterdam (hectometerpaal 28,6). Waardoor de Duitse sportwagen precies van zijn koers raakte, is nog voer voor de politie, maar dat het er hard aan toe ging staat vast. Tijdens de crash brak een van de wielen van de GTS volledig af, waarna de losgeslagen velg meters verderop op rijstrook 6 belandde. De vierwielaangedreven sportauto tolde over het asfalt en boorde zich hardhandig in de vangrail.

De neus van de 911 werd compleet verbrijzeld. Over een afstand van maar liefst 150 meter lag de snelweg bezaaid met een triest spoor van koolstofvezel, vloeistoffen en dure Porsche-onderdelen. Rijkswaterstaat moest na het ongeval direct vier rijstroken afsluiten. Niet alleen om de politie de ruimte te geven voor het sporenonderzoek, maar vooral om die 150 meter aan brokstukken van de weg te vegen. Dit zorgde uiteraard voor de nodige filevorming op de A16.

De bestuurder was er ook niet goed aan toe. De brandweer, twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter werden met opschaling opgeroepen. Gelukkig bleek de inzet van de trauma-arts achteraf niet nodig; de helikopter werd tijdens het aanvliegen gecanceld. Eén inzittende raakte desondanks zwaargewond bij de harde klap. Nadat het slachtoffer op het asfalt was gestabiliseerd door de broeders, is deze met een spoedtransport onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is onbekend hoe het nu met deze persoon gaat.

De Carrera 4 GTS

Deze uitvoering van de 911 heeft een 3,0-liter zescilinder biturbo boxermotor met 480 pk en 570 Nm. Zoals de uitvoeringsnaam al verklapt gaat het vermogen naar alle vier de wielen. Na 3,3 seconden kun je aan de 100 zitten en de topsnelheid is 307 km/u. Dit exacte exemplaar werd eind 2022, begin 2023 op kenteken gezet. De Porsche had destijds een catalogusprijs van 260.398 euro. Ai…

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Foto's: Media TV