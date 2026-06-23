Dit onbekende merk verkoopt nu meer auto’s in Europa dan Tesla!

Het zijn uitdagende tijden voor Tesla op de Europese markt. Hoewel de Amerikaanse EV-pionier de verkoopcijfers ten opzichte van vorig jaar flink ziet stijgen, moet het merk lijdzaam toezien hoe het links en rechts wordt ingehaald. Eerder ging BYD al aan Musk voorbij en inmiddels verkoopt Chery Automobile ook meer auto’s in ons continent dan Tesla.

‘Chery wie?’, kun je nu denken. Daar hoef je je helemaal niet voor te schamen, al bestaat het bedrijf wel al sinds 1997. De autogigant probeerde al een aantal keer voet aan de grond te krijgen in Europa en lijkt daar nu in te slagen. Er was eerder al de iCar , Exeed en Jetour , maar ook onder de eigen naam kwam Chery naar Europa. In september van dit jaar gaat Chery dat opnieuw doen met de Tiggo 4, 7 en 8 die je hieronder ziet.

Chery-doorbraak

De doorbraak kwam pas met Jaecoo en Omoda en dan vooral die eerste. Met name aan de andere kant van het Noordzeekanaal, in het Verenigd Koninkrijk, hebben de consumenten de portemonnee getrokken. De Jaecoo 7 heeft daar inmiddels de geuzennaam 'Temu Range Rover' gekregen: een auto met de looks van een chique Britse terreinauto, maar dan voor een fractie van de prijs. Het sloeg zo goed aan dat de Jaecoo 7 in maart 2026 zelfs de best verkochte auto van het hele Verenigd Koninkrijk was.

In ons eigen land loopt het vooralsnog minder hard storm voor het Chinese offensief. Jaecoo registreerde hier tot nu toe 1.075 exemplaren van de '7'. Samen met de compactere Jaecoo 5 en grotere Jaecoo 8 staat de teller in Nederland op een bescheiden 1.353 registraties.

Tesla verslagen

Kijken we naar de Europese registratiecijfers van ACEA over de periode van januari tot en met mei 2026, dan is de verschuiving duidelijk zichtbaar. Als we de verkopen van de overkoepelende Chery Group (waar de merken Chery, Jaecoo, Jetour en Omoda onder vallen) bij elkaar optellen, passeert de Chinese gigant de Amerikanen. Chery zit na vijf maanden in 2026 op ruim 122.000 nieuwverkopen in Europa terwijl Tesla net de 118.000 aantikt.

Is dit een teken dat Tesla slecht presteert? Niet direct. Tesla doet het met ruim 118.000 registraties aanzienlijk beter dan in de eerste vijf maanden van 2025, toen de teller op iets meer dan 75.000 bleef steken. Een groei van ruim de helft is keurig te noemen. Het punt is alleen dat de Chinese nieuwkomer Chery met een bizarre groeispurt van 316 procent over Tesla heen is gedenderd.

Het succes van de Chery Group onderstreept hoe snel de Europese automarkt verandert. Waar Tesla zich jarenlang de onbetwiste koning van de vernieuwing mocht noemen, zetten de Chinezen nu vol in op volumemodellen met een agressieve prijsstelling. Voor Tesla is de uitslag pijnlijk, omdat Europa altijd een stabiele thuishaven was voor het merk. Dit moet met de Cybercab weer gebeuren, maar of dat lukt…