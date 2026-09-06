Au: Bugatti Tourbillon krijgt kusje van Volkswagen Polo [+Video]

We hebben allemaal wel eens een lullig ongelukje gehad. Je ziet even iets over het hoofd en je zit pardoes met jouw auto in het derrière van een andere auto. Meestal is het achterop rijdende voertuig schuldig, want anticiperen en dergelijken. En als je nou even de achterbumper van een VW Golf moet laten uitbetalen door je verzekering, soit. Een nog niet volledig in productie zijnde Bugatti Tourbillon daarentegen, die doet wat meer pijn.

Het gebeurde in de Sierra Nevada, in Spanje. Daar worden pre-productieauto's veelal getest vanwege de hitte en de hoogte, om te kijken of hun auto's daar ook functioneren. Zelfs Bugatti doet dat, in dit geval met de Tourbillon die binnenkort aan klanten geleverd wordt. In theorie is het niet erg als er wat mis gaat, want daar leer je van. Maar een lullig ongeluk als dit denk je dan weer niet aan.

Volgens de uploader op Instagram is er op dit traject sprake van een bijzondere situatie. U weet wel, zo'n eentje waar dankzij werkzaamheden maar één rijstrook beschikbaar is en dus heengaand en tegemoetkomend verkeer om de beurt in mogen rijden, geregeld door een verkeerslicht. De auto voor de Bugatti Tourbillon en de Bugatti zelf moeten daarom remmen. De Volkswagen Polo die erachter rijdt ziet dit te laat en klapt achterop de Bugatti. Er wordt nog driftig getoeterd, wat van de Polo af lijkt te komen. We willen niet te veel speculeren, maar gezien de reactietijd lijkt het erop dat hij even met zijn aandacht zat op de toeschouwende menigte die natuurlijk vooral de Bugatti in het vizier had.

We kunnen niks anders vinden dan deze video over het ongeluk, dus we gaan er vanuit dat het enkel maar papierwerk is en er geen gewonden zijn gevallen. Dat papierwerk voor als je met je Polo tegen een Bugatti Tourbillon ramt, zal geen goedkope som zijn. Aan de andere kant is het wellicht makkelijker om een auto van Bugatti zelf die nog getest wordt te raken dan eentje die al is uitgeleverd. Of natuurlijk helemaal niks te raken. Wie zal het zeggen?