Pijnlijk: zoveel duurder is benzine geworden in tien jaar

Kun je het je voorstellen dat een liter Euro 95-benzine anno 1960 gemiddeld 0,21 euro kostte? En dat men in de oliecrisis van de jaren ‘80 klaagde over een benzineprijs van 0,85 euro per liter? Ook vergeleken met een decennium geleden zijn de hedendaagse benzineprijzen bizar hoog.

Een onderdeel van het onderzoek ‘Mobiliteit in Cijfers’ van de Bovag en de RAI Vereniging zijn de gemiddelde brandstofprijzen door de jaren heen. De dataset begint bij 1960 en loopt door tot 7 september 2026, vorige week dus. Voor het overzicht pakken we 2016, tien jaar geleden, als beginpunt van dit artikel.

Ten opzichte van het startpunt in 2016 is de gemiddelde benzineprijs in 10 jaar tijd met 48,8 procent gestegen. Je kocht in 2016 op het goedkoopste moment voor 1,37 euro een liter benzine. Op het duurste moment van het jaar zat de literprijs op 1,62 euro voor een gemiddelde van net geen 1,50 euro. Nu zit dat gemiddelde op 2,225 euro.

Dieselprijs spreekt boekdelen

Bij de dieselprijzen is het beeld nog schokkender. Voor het eerst was de prijs van diesel dit jaar duurder dan die van benzine. Terwijl je in 2016 op het hoogtepunt nog 1,26 euro betaalde voor een liter diesel, is dat dit jaar op het laagste punt 1,75 euro en op het hoogtepunt zelfs 2,17 euro. Een stijging van 82 procent!

In de tussenliggende jaren lieten maar twee periodes een daling van de gemiddelde prijs zien: het coronajaar 2020 (wegvallende wereldwijde vraag) en 2023 (herstel en afkoeling na de piek in 2022). Bekijk hieronder meer statistieken en kijk je ogen uit. Ik vraag me door de 1960-statistiek toch af: wat is het kleinste bedrag dat jij in Nederland ooit hebt betaald voor een liter benzine?

Benzineprijzen: ontwikkeling 2016-2026

Jaar Laagste prijs Hoogste prijs Gemiddelde prijs Ontwikkeling gem. prijs (%) 2016 € 1,37 € 1,62 € 1,495 — 2017 € 1,50 € 1,69 € 1,595 +6,69% 2018 € 1,49 € 1,77 € 1,630 +2,19% 2019 € 1,50 € 1,83 € 1,665 +2,15% 2020 € 1,46 € 1,78 € 1,620 -2,70% 2021 € 1,58 € 2,14 € 1,860 +14,81% 2022 € 1,98 € 2,38 € 2,180 +17,20% 2023 € 1,80 € 2,12 € 1,960 -10,09% 2024 € 1,86 € 2,08 € 1,970 +0,51% 2025 € 1,86 € 2,15 € 2,005 +1,78% 2026 € 1,97 € 2,47 € 2,225 +10,97%

Dieselprijzen: ontwikkeling 2016-2026

Jaar Laagste prijs Hoogste prijs Gemiddelde prijs Ontwikkeling gem. prijs (%) 2016 € 1,04 € 1,26 € 1,150 — 2017 € 1,15 € 1,36 € 1,255 +9,13% 2018 € 1,27 € 1,49 € 1,380 +9,96% 2019 € 1,27 € 1,53 € 1,400 +1,45% 2020 € 1,20 € 1,45 € 1,325 -5,36% 2021 € 1,25 € 1,76 € 1,505 +13,58% 2022 € 1,62 € 2,38 € 2,000 +32,89% 2023 € 1,49 € 1,91 € 1,700 -15,00% 2024 € 1,58 € 1,84 € 1,710 +0,59% 2025 € 1,59 € 1,89 € 1,740 +1,75% 2026 € 1,75 € 2,59 € 2,170 +24,71%

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