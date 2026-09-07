Zo’n belachelijk goedkope BMW i7 koop je nu bij de dealer

Wil je je baas met gefronste wenkbrauwen zien bij aankomst op kantoor? Dan moet je een BMW i7 op de kop tikken. Op Marktplaats staat i7 waardoor je leidinggevende twee keer gaat kijken of je geen promotie hebt gekregen. Deze enorme elektrische limousine kost inmiddels minder dan de helft van zijn oorspronkelijke prijs.

We hebben het over een BMW i7 xDrive60 uit december 2022. De auto had destijds een nieuwprijs van maar liefst 149.983 euro. Inmiddels staat er 109.846 kilometer op de teller en vraagt een officiële BMW -dealer er 64.950 euro voor. Dat is bijna 85.000 euro minder dan wat de eerste eigenaar ervoor moest aftikken.

Natuurlijk is het nog steeds een sloot geld, maar het is wel een waanzinnig prijskaartje voor het type auto dat je krijgt. Bovendien is dit geen occasion bij één of andere vage garage op een industrieterrein. Dit betreft een BMW Premium Selection bij de officiële dealer, inclusief 24 maanden garantie. Op zo’n luxe en complexe auto is dat wel zo lekker.

544 pk en 625 kilometer

Voor die 64.950 euro krijg je nog altijd een auto die op papier behoorlijk indrukwekkend is. De i7 xDrive60 heeft twee elektromotoren en levert gezamenlijk 544 pk. Daarmee sprint de ruim 2.600 kilo zware limousine in slechts 4,7 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 240 km/u. Ja, in de MRB gaat deze joekel wel pijn doen natuurlijk.

De accu heeft volgens de advertentie een capaciteit van 105 kWh en een resterende State of Health van 96 procent. De opgegeven actieradius bedraagt 625 kilometer. Dat zal in de praktijk wat lager liggen, maar is voor 2026-begrippen nog helemaal prima.

De dagelijkse kilometers afleggen in deze directiebak is een droom. Luchtvering, vierwielbesturing, elektrisch verstelbare comfortstoelen, stoelverwarming, een panoramadak en een puik audiosysteem zijn allemaal aanwezig.

De kleurstelling is met Oxidgrau metallic net zo spannend als een baksteen in een winkelstraat. Maar het Tartufo-leder vanbinnen maakt een hoop goed.. Het uiterlijk vanan deze generatie BMW i7 / 7 Serie is toch al discutabel, dus alles draait om de binnenkant bij deze slee.

Er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Een i7 van ruim 2,6 ton is geen goedkope auto om te bezitten. De wegenbelasting bedraagt volgens de advertentie inmiddels 384 tot 420 euro per kwartaal. En hoewel de aanschafprijs spectaculair is gedaald, blijven onderhoud, banden en verzekering bij een dergelijke auto van een ander niveau dan bij een gemiddelde occasion.

Van bijna 150.000 euro nieuw naar 64.950 euro bij een BMW-dealer , mét twee jaar garantie. Het blijft toch verbazingwekkend hoe dit soort kanonnen afschrijven. Grote, luxe auto’s zijn altijd afschrijvingskanonnen geweest in Nederland, maar met een elektrische aandrijflijn zit er nog een schepje bovenop. Doe er je voordeel mee.