Pluk deze BMW 8 Serie in een fraaie kleur van Marktplaats

Er heeft maar twee keer '8 Serie' op de bips van een dikke BMW-coupé gestaan. Recent om in principe gewoon de nieuwe 6 Serie te zijn vanaf 2018. In de jaren '90 echter voor het eerst om een soort überluxueuze 7 Serie coupé te zijn. Een fraai exemplaar daarvan begint geld waard te worden, maar dan heb je ook wel iets heel fraais. We laten deze BMW 850i op Marktplaats voor zich spreken.

Ondanks een duidelijke huisstijl van BMW, die ook op de 8 Serie zeker wel te herkennen is, was de 8 Serie niet je doorsnee BMW-design. Vooral de spitse neus met klapkoplampen was iets nieuws. Naast de M1 de enige BMW ooit met klapkoplampen, trouwens. De rest van de auto was proportioneel een echte grote coupé met een statig voorkomen. Uniek, stijlvol en prestigieus. En, niet geheel onbelangrijk, mooi opdrogend.

Helaas betekent dat wat je denkt dat het betekent qua prijzen. De 8 Serie begint schaars te worden en de premium voor een topexemplaar is flink. We vinden bijvoorbeeld deze uit 1991. Het is geen 850Ci en zeker geen 850CSi met die S70 V12 die ook in de McLaren F1 gebruikt is. De 850i gebruikte 'gewoon' de M70B50 met 299 pk. Nog steeds niet mis, trouwens. De handbak was een optie, maar eentje die niet aangevinkt is op dit exemplaar. Dan krijg je een viertraps automaat. Wat wel aangevinkt is: de lakkleur Lagünengrün of Laguna Green. Deze turquoise tint staat de 850i erg goed. De Alpina-velgen moeten je ding zijn op een niet-Alpina, maar goed.

Binnenin de BMW 850i is des tijds gekozen voor beige lederen bekleding. In een kleur die eveneens terugkomt op het dashboard. Je moet maar houden van de kleur, want er is geen sprake van two-tone om voor contrast te zorgen. Alles is van top tot teen beige. Wel lekker old money zoals de Engelsen dan zeggen: het zegt wat over wie de eerste eigenaar was. De BMW 8 Serie was een vierzitter, al moet je zoals in vrijwel elke coupé geen te hoge eisen stellen aan de achterstoelen.

Zoals gezegd heeft al dit moois zijn prijs. De BMW 850i op Marktplaats ziet er op zich netjes uit, maar het blijft natuurlijk een 35 jaar oude auto. Er is slechts 133.827 kilometer mee gereden en dat wil nog wel eens wat waard zijn. Deze uitvoering is op zich ook wel wat je wil. Kortom: hebberigmakend, maar is het een prijs van 34.500 euro waard? Dan moet je naar Marktplaats snellen, want daar wordt 'ie aangeboden.