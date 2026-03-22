Pluk deze Porsche 911 GT3 met livery van Marktplaats

Porsche is tegenwoordig veel meer dan slechts het merk dat de 911 maakt. Een heel gamma modellen is momenteel beschikbaar, waarvan de topscoorders juist de iets meer massa-geproduceerde 'praktische' auto's zijn. Toch staat personalisatie hoog in het vaandel, waardoor er alsnog zeer unieke Porsches gebouwd worden en dat betreft vrijwel elk model. Als je lief vraagt, kan alles. Ook buiten de al uitgebreide configurator om.

Bewijs daarvan vinden we op Marktplaats. Het welbekende Porsche Centrum Gelderland biedt een 911 GT3 aan. De allernieuwste, de nog niet zo heel lang bestaande 992.2. Je verwacht dat een stapje verder gaan qua personalisatie vooral interessant is voor de 911 GT3 RS, maar ook op de niet-RS kan er veel.

Bijzonder samengestelde 911 GT3 op Marktplaats

Het begint al bij de kleur. De Porsche 911 GT3 is samengesteld in Gulf Blue dankzij Paint to Sample. Een historisch verantwoorde kleur die terugslaat op de Gulf-kleurstellingen van oude Porsche-raceauto's. Dan zou je zeggen dat een livery in oranje het helemaal afmaakt. Dat is niet zo: er zit wel een livery op de 911 GT3, maar een witte.

Die ken je dan weer als de Salzburg-kleurstelling, ook historisch verantwoord. Oké, hij heet Salzburg naar de gelijknamige Oostenrijkse stad en de kleurstelling dankt zijn naam aan het rood en witte uit de vlag van het land. Op blauw is het dus niet zoals Porsche het ooit bedoeld had. Al staat het hem wel. Ook dit kan dus gewoon met een Porsche, niet eens een RS. Als je zakken maar diep genoeg zijn. Het uiterlijk wordt afgemaakt door zwarte velgen met een witte rand en natuurlijk de knalgele PCCB-remmen.

In het interieur van de Porsche 911 GT3 op Marktplaats was de inspiratie een beetje op. Een zwart geheel, met als contrast gele stiknaden die passen bij de remmen. Ook zien we de normale sportstoelen en niet de racekuipen die voor 6.690 euro ook te configureren waren. De gekozen transmissie is de PDK, die de 510 pk van de 4.0 liter naar de achterwielen stuurt. Uiteraard de snellere optie, maar de GT3 is samen met de Carrera T nog het enige smaakje 911 dat handgeschakeld kan. Wij zouden daar gebruik van maken.

Kopen

Enerzijds kan je het muggenziften noemen dat we alsnog dingen aan te merken hebben op een puik samengestelde Porsche 911 GT3 die je zo kan kopen op Marktplaats. Toch is dat wel een beetje het risico van een dergelijke occasion. Want eigenlijk is het geen occasion, er staat maar 10 kilometer op en je kan de eerste eigenaar worden. Eigenlijk wel een beetje het slechtste van twee werelden. Je hebt namelijk niet de luxe om je eigen keuzes te maken, maar betaalt wel de prijs die ervoor zorgt dat je dat ook had kunnen doen. Of dit moet echt je ideale 911 zijn en je bent allergisch voor de ruimtes waarin je de auto samenstelt.

De Porsche 911 GT3 op Marktplaats met de Salzburg-livery moet namelijk 404.166 euro kosten. Voor dat geld mag je wat te wensen hebben, toch? Aan de andere kant, het is wel echt een gave kleurstelling zo. Misschien dat je dus zegt: strik erom en meenemen. In dat geval moet je zo snel mogelijk naar Marktplaats surfen.