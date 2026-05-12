Nederlandse prijs vernieuwde Polestar 3 en 4 bekend

Polestar paait de zakelijke rijder met een technische update voor zowel de 3 als de 4. En dit gaan beide vernieuwde modellen in Nederland kosten.

Polestar 3: sneller, slimmer en krachtiger

De grootste upgrade zit bij de Polestar 3. Die krijgt namelijk een 800 volt-architectuur. Dat is een verheerlijking voor iedereen die weleens langs de snellader staat te wachten. De SUV kan nu met maximaal 350 kW laden, waardoor je in ideale omstandigheden in 22 minuten van 10 naar 80 procent gaat. Kortom, niet langer een koffie, broodje en poepen. Maar gewoon koffie en gaan.

Er zit ook een softwarelaagje over dat het merk ‘Breathe Charge’ noemt. Het komt erop neer dat het systeem monitort hoe de batterij presteert en de laadsnelheid wordt daarop aanpast. Dat moet tijd én batterijslijtage tegengaan. Al zal de gemiddelde leaserijder dat laatste hem of haar een absolute worst zijn.

Ook qua prestaties is de 3 er flink op vooruit gegaan. De Performance-versie tikt nu 500 kW aan. Dat is 680 in ouderwetse pk’s. Daarnaast hebben de engineers aan de verdeling van het vermogen gesleuteld, wat de dynamiek van de auto ten goede moet komen.

Onder de kap zit een nieuwe NVIDIA-chip. Dit zorgt onder meer voor snellere reacties van alle digitale functies, wat natuurlijk top is. Een traag scherm maakt chagrijnig.

Polestar 4: puntjes op de i

De Polestar 4 krijgt een subtielere update. En net als bij een bestelbus zijn ze de achterruit nog steeds vergeten. Er zijn wat aanpassingen in het onderstel. Nieuwe dempers en aangepaste stabilisatorstangen. Dat soort werk, maar meer ook niet.

Nieuw is de Business Edition van de Polestar 4. Dat is een volgehangen sjaak, met het idee dat de leaserijder alleen maar “waar kan ik tekenen?” hoeft te zeggen. In principe zit er alles op wat je nodig hebt. Pilot Assist, rijstrookwisselhulp, elektrisch verstelbare stoelen en een verwarmd stuur. De fiscale waarde van deze variant begint bij € 58.500. Wil je ‘m als Dual Motor dan ben je € 62.500 kwijt. Maar of de 4 dan nog in je leasebudget valt?

De gewone vanafprijzen zijn € 59.800 voor de Polestar 4 en € 79.800 voor de Polestar 3.