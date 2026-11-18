Polestar voert een grote over-the-air update door voor de Polestar 4. De bestaande auto’s krijgen allerlei nieuwe functies die duidelijk gericht zijn op de autovakantie.

Alle uitvoeringen van de Polestar 4 (zowel SUV en Coupé als de instappers tot de dikste versies) krijgen de gratis update naar de auto toegestuurd. Als eerst krijgt het infotainmentsysteem een opfrisser. Polestar installeert Android Automotive OS 15 wat moet zorgen voor snellere reactietijden op de schermen.

Tevens kun je hierna meer met je auto op afstand, zoals met je Android-telefoon de auto vergrendelen, ontgrendelen en starten. Ook geeft Google Maps je een inschatting van hoe ver je kunt komen met het huidige batterijniveau. Er zitten ook nog wat verfijningen in op het gebied van rijhulpjes, maar die kun je vergeten.









Dit is al een fijne toevoeging voor als je langer in de auto zit, zoals op vakantie, maar er zijn nog veel meer verbeteringen die de vakantie met de Polestar 4 opleuken. De EV kan namelijk na de update Vehicle-to-Load (V2L)-laden. Dat wil zeggen dat je de Polestar kunt gebruiken als rijdende batterij voor externe apparaten, zoals de koelkast of airfryer. Je moet er alleen nog een adapter voor kopen. Je kunt dan tot 3,3 kW stroom leveren. Zo ben je niet meer afhankelijk van campings met een goede stroomvoorziening op de kampeerplekken.

Camping Mode

Daar houden de vakantieupdates nog niet op. Aanvullend op V2L is er nu ook een Camping Mode. Hierbij staat de auto in de praktijk uit, maar kun je wel gebruikmaken van zaken als de verwarming, het infotainment en het aftappen van stroom om je telefoon op te laden. Je kunt zo dus prima een nachtje doorhalen in de 4 zonder dat de buitenlampen branden. Toch handig als je even wilt tukken langs de Route du Soleil.

Actieradius?

De grote over-the-air update kan ieder moment bij jouw Polestar 4 aankomen zodat jij ook kunt V2L-laden, Camping Mode kunt gebruiken en de nieuwe Android-infotainmentsoftware hebt. Let wel op als je met de EV op vakantie gaat: de Single Motor-varianten hebben een trekgewicht van 1.500 kilo en de Dual Motor van 2.000 kilo. Als je dat gaat doen, zul je heel wat rijbereik inleveren. Volgens praktijktests verliest de 4 tot wel de helft van zijn actieradius met een caravan erachter. Daardoor hou je op de snelweg nog geen 200 kilometer over. Daar kun je met een over-the-air update weinig aan doen, maar vervelend is het wel als je onderweg bent naar Zuid-Frankrijk.

En dat is niet het enige nadeel van de Polestar 4...