Polestar maakt modellengamma nog ingewikkelder met nieuwe Polestar 4 SUV

Wie de nomenclatuur van Polestar de afgelopen jaren heeft gevolgd, weer al dat je een lichte kennis van zaken nodig hebt. De basis is: hoe nieuwer het model, hoe hoger het getal. Daarmee is er geen logica in segmenten of formaten. De Polestar 2 is bijvoorbeeld een sedan-achtige liftback, de Polestar 3 is een grote SUV en de Polestar 4 was... tja, een sportieve crossover zónder achterruit die door het merk steevast als SUV in de markt werd gezet.

Volg je het nog? Mooi, want Polestar voegt er vandaag een dimensie aan toe. Het merk kondigt de komst aan van de Polestar 4 SUV. De reeds bestaande Polestar 4 – die we dus al kenden als SUV – wordt met terugwerkende kracht omgedoopt tot de Polestar 4 coupé (die je hieronder ziet).

Polestar 4 SUV is een stationwagon?

Het wordt mogelijk nog verwarrender. Een tijdje terug kregen we van @renevijf een spot binnen op Autoblog Spots van een gecamoufleerde Polestar 4 te zijn. Deze keer had de EV wél een glazen achterruit. Tevens had de Polestar meer de vorm van een stationwagon dan van een crossover. Zou Polestar het dan nog verwarrender gaan maken door een station-4 te bouwen en hem SUV te noemen?

Aan de hand van het eerste en enige beeld dat we nu van de Polestar 4 SUV hebben, is dat lastig in te schatten. We zien alleen wat van de achterkant van de auto van boven. De vloeiend aflopende daklijn van de 4 coupé is in ieder geval weg en er lijkt inderdaad een achterruit in te zitten.

Specificaties

De beproefde techniek onder de Polestar 4 blijft wel overeind bij de nieuwe auto. Ook de 4 SUV staat op de 400V-architectuur en dus niet op 800V. Ga je voor de versie met één elektromotor, dan kun je een rijbereik van 630 kilometer halen. Kies je twee motoren, dan is het maximale vermogen 544 pk. Polestar belooft en nieuw afgesteld chassis voor beide varianten voor een sportieve rijdynamiek.

Om de hoge importheffingen op Chinese elektrische auto's in onder andere Europa en de Verenigde Staten te omzeilen, heeft Polestar een strategische keuze gemaakt voor de productie. De Polestar 4 SUV zal van de band rollen in het Zuid-Koreaanse Busan. Vanaf daar zal de auto vanaf september worden verscheept naar het merendeel van de internationale markten. Op 2 september moet ie in de Nederlandse showrooms staan.

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