Polestar geeft met onderzoek toe: basismodel is best saai

De pk-oorlog is dankzij EV’s belachelijker geworden dan ooit. Polestar liet daarom onderzoekers uitzoeken wat een betere manier is om te meten hoe leuk een auto is. De uitkomsten zijn wisselend voor het merk.

Tegenwoordig trekt elke zware elektro-crossover moeiteloos in een paar seconden naar de honderd, maar dat betekent niet automatisch dat je met een grijns achter het stuur zit. Want hoe meet je 'rijplezier' als motorgeluid, trillingen en schakelmomenten ontbreken?

Het antwoord hebben we nu. Het EV-merk schakelde hiervoor onderzoekers van de Universiteit van Oxford in. Zij hingen twaalf bestuurders vol met sensoren en lieten ze los op Zweedse Gotland Ring in een Polestar 4 Coupé. Ja, dat is zo’n model zonder achterruit. Intussen werd de emotie van het sturen gemeten en wetenschappelijk ontleden.

Is de gewone Polestar 4 saai?

Om te testen wat een auto gevoelsmatig doet met een mens, stuurde het onderzoeksteam de testrijders de baan op in twee varianten van de Polestar 4: de achterwielaangedreven Single Motor en de 544 pk sterke Dual Motor Performance. Na afloop werden de auto’s aan de hand van de uitkomsten beoordeeld. Hiervoor hebben de wetenschappers de Performance/Dynamics-schaal bedacht. Het maximum is 100 punten.

Daar komt meteen een opvallende uitkomst naar boven. De Polestar 4 Performance scoort erg goed op de nieuwe schaal met 89,2 punten. De RWD 4 met één motor, tja die scoort wat minder: 67,7 punten. Natuurlijk zou Polestar dit onderzoek niet breed uitmeten als de resultaten voor hun vlaggenschip ruk waren. Maar dat de standaard Polestar 4 met achterwielaandrijving op het gebied van dynamiek op een magere 67,7 punten blijft steken, is nou ook niet direct een rapportcijfer om over naar huis te schrijven.

Diepere duik in de resultaten

Ik heb het onderzoek er eens bij gepakt en kom nog wat interessante vondsten tegen. Hartslag en huidgeleidingssensoren gaven namelijk nauwelijks een piek bij een hoge constante topsnelheid op het rechte stuk. Oftewel: de rechtelijnsnelheid boeit de mens weinig. Waar het menselijk lichaam wel op reageert, is wat de onderzoekers longitudinal jerk noemen. Dit is de abruptheid van de overgang tussen remmen en accelereren – oftewel de keiharde 'duw in je rug' bij het uitaccelereren van een bocht. Die geven de EV’s wel.

Polestar hoopt met de data van Oxford een nieuwe standaard te zetten. Nu elektrische auto's op papier allemaal even snel zijn, moet de echte strijd in de boardroom en in de showroom gaan over hoe een auto je laat voelen. Ik vind het best een goed idee om voortaan naast pk’s, Newtonmeters aan koppel en sprinttijden ook P/D-punten uit te delen aan EV’s, alleen vrees ik dat niet alle merken hier aan gaan meewerken.

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