Nieuwe Polestar 2 komt eraan: zo ziet ie er ongeveer uit

Polestar laat de wereld kennismaken met de Formula 2030, een conceptauto die laat zien in welke richting het EV-merk wil groeien. Laat maar komen hoor!

Volgens Polestar is de Formula 2030 een vooruitblik op de designelementen van de toekomst. We zien nog steeds duidelijk de Dual Blade-koplampen, maar dan wat verder losgetrokken van elkaar. Daarnaast lijkt deze 2030 behoorlijk diepe gleuven in zijn ‘motorkap’ te hebben, wat hem samen met de brede heupen gespierd doet ogen. Ik kan er wel aan wennen hoor. Ook het interieur zou zijn aangepakt, maar daar krijgen we geen beelden van te zien.

Nieuw succesnummer?

Onderdelen van deze showauto moeten ook terugkomen in de nieuwe Polestar 2. Deze Tesla Model 3-killer gaat al een tijdje mee en is dus wel toe aan een nieuwe generatie. Die volgende Polestar 2 mag je ergens volgend jaar verwachten.

Daarnaast wordt ook vooruit gekeken naar een compleet nieuwe auto: de Polestar 7. Dit wordt een kleine SUV die ergens in 2028 op de markt moet komen. Het is een SUV die door en voor Europa is gebouwd. De productie vindt ook echt in ons continent plaats en moet hier hoge ogen gaan gooien. Zeg maar een Tesla Model Y-concurrent dus die de Europese verkopen flink moet opschroeven. Gaat dat Polestar lukken denk je?